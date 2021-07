Mattia Marzi per “Il Messaggero”

La casa in via Nemea che le aveva affittato e della quale Raffaella si era innamorata così tanto da decidere di trascorrerci il resto della sua vita. Quelle cene insieme a Gianni Boncompagni.

L'idea di Pronto, Raffaella?, che rilanciò la Carrà dopo il flop di Millemilioni, contro il parere dei dirigenti Rai dell'epoca per i quali la carriera dell'artista era praticamente finita, archiviati i varietà degli Anni 70. I fagioli che resero Raffaella la vicina preferita degli italiani. La malattia di Boncompagni e l'ultimo incontro. C'era anche Giancarlo Magalli, ieri, tra gli amici del mondo dello spettacolo che hanno salutato Raffaella Carrà davanti agli studi Rai di via Teulada al momento del passaggio del corteo funebre che ha accompagnato il feretro dell'artista fino al Campidoglio.

In quegli studi tra l'83 e l'85 lavoraste insieme a Pronto, Raffaella?, di cui lei era autore: come nacque il programma?

«Avrebbe dovuto condurlo Gianni Morandi, che poi ad un certo punto si tirò indietro. Fu Boncompagni a dire: proviamo a proporlo a Raffaella. Io ero titubante».

Perché?

«Non si era mai confrontata con un programma del genere, che andava in onda all'ora di pranzo e non prevedeva canzoni o balli, ma interviste. Gianni mi rassicurò: Vedrai che ti sorprenderà».

La sorprese?

«Eccome. Studiava ed arrivava alle puntate preparatissima. Nelle interviste faceva scoprire il lato umano dei grandi personaggi. Intervistò chiunque. Pure Madre Teresa di Calcutta. Fu un successo enorme. Gli uffici stampa mi chiamavano per propormi interviste: Ora siamo pieni. E quelli: Ma lei si rende conto di chi vi stiamo proponendo?. Io rispondevo: E voi vi rendete conto di chi c'è nella lista d'attesa?. E pensare che i dirigenti l'avevano messa in un angolo senza farla lavorare: dicevano che era finita. Veniva da Millemilioni, un varietà trasmesso dall'allora Rete 2 che non era andato particolarmente bene».

Fu un nuovo inizio?

«Sì. Pronto, Raffaella? le diede la possibilità di reinventarsi in una veste diversa da quella di ballerina e cantante. E le regalò altri quarant' anni di carriera».

L'intervista mai realizzata?

«Quella a Papa Giovanni Paolo II. Le dicevo: Raffa, toglitelo dalla testa. E lei: Ma se non ci provi, non sapremo mai se gli va di farsi intervistare oppure no. Alla fine un cardinale organizzò un'udienza con il Papa. Ci ricevette tutti, ma non si fece intervistare. A Raffaella regalò un rosario».

Di chi fu l'idea del gioco dei fagioli?

«Mia. Sapevamo di avere un pubblico composto da pensionate e casalinghe. Non potevamo pensare di fare giochi di cultura, per intellettuali: bisognava farle partecipare con giochi semplici e popolari. Fu un'intuizione magica».

Come la conobbe, Raffaella?

«Quando si fidanzò con lui, Boncompagni era mio vicino di casa. Abitavamo uno di fronte all'altro in via Nemea. Ed eravamo già amici. Poi io andai a vivere in centro. Affittai la casa proprio a Raffaella, che se ne era innamorata. Solo che pochi anni dopo io mi sposai e con mia moglie decidemmo di tornare in via Nemea. Ma come? Io volevo chiederti di vendermela: con Gianni vogliamo unire i due appartamenti e farne un'unica grande casa, mi disse. Raffaè, non fare storie: a me serve quella casa, le risposi io».

Come andò a finire?

«Acquistò l'appartamento al piano di sopra. Poi lo vendette a me in cambio del mio. Anni fa mi sono trasferito all'Olgiata. Ora lì vive mia figlia. Con Raffaella continuammo a frequentarci, soprattutto durante la malattia di Boncompagni. Per tirarlo su la figlia Barbara organizzava delle rimpatriate con me, Raffaella, l'autore Giovanni Benincasa».

Sapeva che stava male?

«Non ne sapevo niente, come tutti. L'ultima volta che la vidi fu proprio al funerale di Gianni, nel 2017».

