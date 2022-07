“CARTA CANTA”, MA I DATI AUDITEL DI PIÙ – FLOP CLAMOROSO PER IL PROGRAMMA DI TRAVAGLIO IN ONDA SUL NOVE CHE SI È ARENATO PORTANDO A CASA UN MAGRISSIMO 1.9% DI SHARE CON 209MILA SPETTATORI, SCENDENDO ANCOR DI PIÙ DOPO LE 23.30 QUANDO HA RACIMOLATO POCO PIÙ DI 100MILA PERSONE – MARCOLINO NON È RIUSCITO NEMMENO AD APPROFITTARE DEL TRAINO DI CROZZA…

MARCO TRAVAGLIO A CARTACANTA

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Non sono giorni fortunati per Marco Travaglio. Se al Direttore del Fatto Quotidiano non fosse bastato lo smacco di aver visto prevalere la linea di Beppe Grillo - contraria alla sua - relativamente al tassativo vincolo di "due mandati e poi a casa" per i parlamentari del Movimento Cinque Stelle, ecco arrivare anche una pessima notizia sul fronte Ascolti.

Secondo i dati Auditel, infatti, la trasmissione realizzata dalla Loft Produzioni del Fatto Quotidiano che il giornalista conduce sul Nove, Carta Canta - con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli in qualità di notaia d'eccezione - si è arenata ieri sera a un magro 1.9% di share con 209.000 spettatori dalle 22.55 alle 23.30 e a un ancor più deludente 1.2% con 106.000 individui all'ascolto dalle 23.34 alle 24.15.

MARCO TRAVAGLIO E SELVAGGIA LUCARELLI A CARTACANTA

Doppiato di fatto da Fratelli di Crozza, del cui traino Travaglio non ha profittato visto che il programma satirico di Maurizio Crozza ha ottenuto in prima serata sempre sul Nove - e per giunta in replica - il 3.8% con 527.000 spettatori. Se "carta canta", cantano anche i numeri, e segnalano inesorabilmente che quello di Travaglio è un flop conclamato.

