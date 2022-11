“CHE C’È DI NUOVO”? CHE LA D’AMICO CHIUDE BARACCA! – LA RAI HA DECISO: LA TRASMISSIONE DI LADY BUFFON È STATA CANCELLATA DAI PALINSESTI. “CHE C’È DI NUOVO” TERMINERÀ LE TRASMISSIONI GIOVEDÌ PROSSIMO. NESSUNO LA VEDEVA, E QUINDI NESSUNO NE SENTIRÀ LA MANCANZA…

La Rai ha deciso: "Che c’è di nuovo", la trasmissione condotta da Ilaria D'Amico è fuori dai palinsesti di viale Mazzini. Il programma, fortemente voluto dall'allora direttore di genere Mario Orfeo, terminerà le trasmissioni giovedì prossimo. Insomma, altre due puntate e poi non ne sentiremo più parlare.

Dopo un inizio di stagione non proprio soddisfacente, con numerosi programmi che non hanno superato le aspettative, Rai 2 puntava tutto su Ilaria D’Amico e il suo Che c’è di nuovo, una nuova trasmissione di approfondimento e attualità in onda nella prima serata del giovedì. Ma gli ascolti sono stati deludenti sin dall'inizio. Ora la decisione della chiusura del programma.

Tra gli altri programmi, nemmeno quello condotto da Marco Damilano "Il cavallo e la torre" soddisfa appieno le aspettative dei vertici di viale Mazzini. Un programma ormai definito a "fisarmonica" per la tendenza ad allargarsi e sforare a scapito del resto della programmazione di rete.

