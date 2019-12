30 dic 2019 17:19

“CHI” CI SARÀ A SANREMO? – SIGILLATE I NASI: TORNANO AL FESTIVAL MORGAN E ACHILLE LAURO. CI SARANNO ANCHE FRANCESCO GABBANI, IRENE GRANDI E PIERO PELÙ – SUL PALCO DELL’ARISTON ROMBERÀ (E TWERKERÀ) ELETTRA LAMBORGHINI E ANASTASIO DI X-FACTOR – IN QUOTA PALATI FINI PAOLO JANNACCI E RAPHAEL GUALAZZI - PER LA SEZIONE MALINCO-NOIA ZARRILLO E MASINI – TELE-MANDRILLI IN ESTASI: CONFERMATA DILETTA LEOTTA VALLETTA PER UNA SERA – LE ANTICIPAZIONI DI “CHI”