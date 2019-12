“CHICCHE” DI GOSSIP - ANCORA BURRASCA DIETRO LE QUINTE DI “TIKI TAKA”. QUESTA VOLTA LO SCONTRO A TELECAMERE SPENTE È AVVENUTO TRA GIORGIA VENTURINI E ANTONIO CASSANO. TRA PAROLONI E SGUARDI FEROCI, I DUE HANNO LASCIATO LO STUDIO INFILANDO USCITE SEPARATE. SOLO L’INTERVENTO PACIFICATORE DI PIERLUIGI PARDO HA FATTO RIENTRARE UNA SITUAZIONE CHE POTEVA DIVENTARE INCANDESCENTE - CHI È LA FAMOSA SHOWGIRL CHE, PER RIMEDIARE ALLE SPESE FOLLI DEGLI ULTIMI ANNI, HA MESSO IN VENDITA IL SUO UFFICIO NEL CUORE DEI PARIOLI A ROMA?

giorgia venturini 1

Da “Chi”

“Tiki Taka” di fuoco

cassano

Ancora burrasca dietro le quinte di “Tiki Taka”. Questa volta, però, lo scontro a telecamere spente è avvenuto tra Giorgia Venturini, ex naufraga, e Antonio Cassano. Tra paroloni e sguardi feroci, i due hanno concluso la puntata lasciando lo studio infilando uscite separate. Solo l’intervento dell’arbitro e conduttore Pierluigi Pardo ha fatto rientrare una situazione che poteva diventare molto calda e rissosa.

pago e serena enardu

Pago corteggiato

Il neoconcorrente del “Grande fratello Vip” Pacifico Settembre, in arte Pago, dopo la rottura con Serena Enardu a “Temptation Island Vip” è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età. In particolare c’è un’artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante e lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi. Ma lui, al momento, non cede.

Iannone ci riprova

Il pilota Andrea Iannone sta cercando di convincere la sua fidanzata, Giulia De Lellis, a far società insieme per la gestione dei loro business come celebrities. Andrea non è nuovo a questo tipo di idee. In passato, infatti, ci aveva provato con Belen Rodriguez ricevendo però un secco due di picche dalla sua ex, che non ne voleva sapere, e stoppò tutto sul nascere.

de lellis iannone

Anonymous

Dalle stelle alle stalle. Chi è la famosa (e stagionata) showgirl che, per fare cassa e per rimediare alle spese folli degli ultimi anni, ha licenziato la storica segretaria e messo in vendita il suo ufficio a più di 500.000 €, nel cuore dei Parioli a Roma?

Per Irama niente Sanremo

L’ex vincitore di “Amici” Irama doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è definitivamente saltata e il ragazzo ora se ne chiede il motivo. Non ci sarà nemmeno Riki Marcuzzo, anche lui ex vincitore del talent di Maria De Filippi. A questo punto Amadeus punta tutto sui nomi eccellenti che hanno reso grande la kermesse in questi anni. E l’ultimo ingresso è quello di Marco Masini con un brano che si preannuncia fortissimo.

irama giulia de lellis

Noemi diventa “amorosa”

Lasciatasi alle spalle il “Blues & Love Summer Tour 2019”, la cantante Noemi, che sembra essere in odore di Sanremo, ha improvvisamente cambiato agenzia e manager. Ora il suo agente è diventato Stefano Settepani, che è il compagno e il manager di Alessandra Amoroso, un nome venuto potentemente alla ribalta da quando ha iniziato a gestire, tra gli altri, anche Mahmood ed Elisa. Un momento d’oro per lui.

Luca Marin lascia l’Italia

Luca Marin, ex di Federica Pellegrini, abbandona l’italico suolo: nel suo futuro un ruolo di allenatore di nuoto all’estero in cerca di una nuova vita. A Marin è arrivata una proposta vantaggiosa e seria da parte del più importante circolo svizzero, a Lugano.

roberto fico corrucciato

POLITICALLY (S)CORRECT

Roberto Fico adora Lucio Dalla

Il presidente della Camera Roberto Fico, durante gli auguri alla stampa parlamentare, dopo aver insistito sulla necessità di un maggior livello di istruzione in Italia (questo è uno dei governi meno istruiti della storia), ha confidato la sua passione per la canzone “Piazza Grande”, cavallo di battaglia di Lucio Dalla.

ANNA ASCANI LUCIANO NOBILI

Parlamentari e magistrati al party

Maria Elena Boschi è arrivata con Francesco Bonifazi, ma c’erano già Gennaro Migliore e Pierferdinando Casini. Assente Luciano Nobili, che si è già lasciato con la piddina Anna Ascani. Al Christmas party a Palazzo Ferraioli, organizzato da Michele Vietti e da Gippy Rubinetti, uno stuolo di magistrati, dal vicepresidente del Csm David Ermini al sottosegretario Antonio Catricalà.

Presepe di legno al Quirinale

Camminare tra Maria e Giuseppe alti due metri e mezzo con un Gesù tutto d’oro: è possibile all’interno del presepe di legno della Val Gardena, allestito al Quirinale e appena inaugurato da Sergio Mattarella.