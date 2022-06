“CHICCHE” DI GOSSIP/2 – ALBERTO MATANO SI SPOSA! A POCHI MESI DAL SUO COMING OUT IN DIRETTA TV, IL CONDUTTORE HA DECISO DI CONVOLARE FINALMENTE A NOZZE CON IL SUO COMPAGNO. LA CERIMONIA SI SVOLGERÀ A LUGLIO E A OFFICIARLA SARÀ NIENTEMENO CHE MARA VENIER, GRANDE AMICA DEL GIORNALISTA - PAOLA DI BENEDETTO HA PERSO LA CONDUZIONE DI "X FACTOR" MA HA TROVATO L'AMORE CON IL GIUDICE DEL PROGRAMMA, RKOMI...

Alberto Matano dice sì a zia Mara

A pochi mesi dal suo coming out in diretta tv, Alberto Matano, uno dei volti più amati della Rai, ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni.

Per ora si sa che la cerimonia si svolgerà a luglio e a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier, una delle amiche più care del giornalista e conduttore.

Destinazione Serie A

Indovinate a chi ha fatto la prima telefonata il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, appena il suo club ha ottenuto la qualificazione in Serie A?

Il team e i tifosi hanno scelto come inno nel corso di quest’anno “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani, idolo della tifoseria e spesso presente allo stadio. Come talismano, Grignani ha funzionato alla grande.

Paola ha trovato il proprio “X Factor”

Paola Di Benedetto, ex vincitrice del “GfVip”, ha perso la conduzione di “X Factor” in favore di Francesca Michielin. La bombastica Paola ha però trovato l’amore con il giudice del programma Rkomi. I due sono stati sorpresi nel corso del weekend in due locali, appiccicati e innamorati.

