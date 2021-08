FRANCESCO SARCINA 5

“Sarcina: terzo figlio in arrivo”

Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni ed ex marito di Clizia Incorvaia, a ottobre diventerà papà per la terza volta (ha già due figli: Tobia e Nina).

La sua giovanissima compagna è giunta al sesto mese di gravidanza, ma la notizia è rimasta top secret fino a oggi.

“Fantantonio re del padel”

Alle Baleari la nuova moda estiva, il padel, ha conquistato i vip.

Tra lunghissimi tornei e sfide con sfottò finale, il più forte si è confermato l’ex calciatore Antonio Cassano che ha messo ko sul campo colleghi come Bobo Vieri, Alessandro Matri, Bernardo Corradi.

“Bocci e Chiatti: altro che crisi!”

Sui social spopola la voce di una crisi o addirittura di una rottura tra Laura Chiatti e Marco Bocci. In realtà l’attrice sta attraverso un “momento personale complicato” e lo fa con Marco, suo marito, sempre al suo fianco in modo discreto. Nessuna crisi, alla faccia dei gufi!

“Sandra Carraro e la festa di Salvini”

Nella Roma di mezza estate si mormora che sia stata Sandra Carraro (amica di Simonetta Fossombroni in Verdini) il “deus ex machina” della festa a sorpresa che Matteo Salvini ha organizzato a Ostia per la fidanzata Francesca Verdini in occasione del suo compleanno. Tra i pochi invitati Pupo e Al Bano.

“Boschi e Berruti: amore a distanza”

Mentre Maria Elena Boschi trascorre i pomeriggi alla Camera a votare, il suo fidanzato Giulio Berruti è stato avvistato a Roma al TreeBar, un cocktail bar di gran moda sulla Flaminia in compagnia di amici. In attesa di un nuovo weekend, ci si ama a distanza...

“L'ultima spiaggia di Giuseppe Conte”

Se Achille Occhetto, storico protagonista delle estati capalbiesi dei tempi d’oro, si è trasferiti al Bagno delle Donne di Talamone, all’Ultima Spiaggia è arrivato l’ex premier Giuseppe Conte, che pochi giorni fa si è presentato con la sua Olivia Paladino sull’arenile più radical chic d’Italia.

