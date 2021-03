“CHICCHE” DI GOSSIP – CAN ABBAIA E MORDE: L'ATTORE TURCO CAN YAMAN HA CAPITO CHE LA SOAP CON DILETTA LEOTTA FUNZIONA E ORA CI RACCONTANO DI PENSARE AL MATRIMONIO (COME NO) – ALBA PARIETTI DIETRO LE QUINTE DI “LIVE NON È LA D’URSO” HA SENTITO PAROLE POCO CARINE NEI SUOI CONFRONTI, È TORNATA INDIETRO E… - ANDREA IANNONE "CONQUISTADOR" SU CLUBHOUSE…

Da "Chi"

Chi ha parlato male di Alba?

Dietro le quinte di “Live - Non è la d’Urso”, Alba Parietti, mentre stava per entrare in studio, ha udito parole poco carine nei suoi confronti. È tornata indietro e si è affacciata al camerino dicendo: «Almeno abbiate la compiacenza di aspettare che io vada via». A chi si riferiva l’Alba furiosa?

Can Yaman sposa Diletta Leotta

L’attore turco Can Yaman fa le cose in grande per la sua Diletta Leotta. La coppia sta prendendo casa a Roma (lei così lascerebbe Milano) e pensa al matrimonio. La proposta di nozze dell’attore sarebbe già arrivata.

Iannone conquistatore sui social

Sulla nuova app Clubhouse è approdato anche il motociclista Andrea Iannone che subito ha fatto breccia nel cuore della bellissima modella Beatrice. I due dopo una conversazione in una “stanza”, hanno iniziato a scambiarsi like sui social (e non solo).

