Da “Chi”

Sabato pomeriggio tutti da Francesca

Chi prenderà il posto di Marco Liorni, che il sabato pomeriggio su RaiUno conduce “Italia sì”? Al momento in pole position c’è Francesca Fialdini – oggi in onda la domenica con “Da noi... a ruota libera” dopo Mara Venier – con la sua trasmissione rivisitata.

Damante malandrino

Il dito malandrino di Andrea Damante ha schiacciato un like per commentare una foto provocante della sua ex Sarah Croce, frequentata subito dopo la rottura con Giulia De Lellis, con la quale ora è tornato il sereno. Gesto che non è passato inosservato, soprattutto a Giulia che non l’ha presa benissimo.

TikTok punta sulla Ferragni

TikTok, il social network amatissimo dai giovani, ha puntato su Chiara Ferragni per conquistare un pubblico più adulto. Per lei un contratto da mille e una… cifra altissima.

Velina innamorata

Ludovica Frasca è sparita dai radar italiani per tutta la pandemia. La velina, ex del comico Luca Bizzarri, è rimasta bloccata in Florida. Ma negli Usa non era da sola. Con lei c’era il nuovo e facoltoso fidanzato Frank, amministratore e fondatore di una grande azienda.

Squadra vincente non si cambia

Se in un primo momento c’era stata una piccola impasse tra Teo Mammucari e la squadra di “Tú sí que vales”, adesso la situazione è rientrata. I giudici del programma saranno i riconfermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo, appunto, e infine Sabrina Ferilli come giudice speciale.

Liorni tutti i giorni

Promozione in vista per Marco Liorni e la sua “Italia Sì” che potrebbe conquistare uno spazio quotidiano, al posto di “Vieni da me” di Caterina Balivo, (che ha espresso il desiderio di fare altro).

Politically (s)correct

Francesca si rifà il look

Francesca Verdini, appena terminato il trasloco nel nuovo nido d’amore con il senatore della Lega Matteo Salvini, per farsi bella si è precipitata dal parrucchiere, Roberto D’Antonio, che ha messo in lista tutte le sue clienti preferite come Maria Elena Boschi.

Alla Camera ingressi contingentati

Prosegue la situazione di emergenza Covid anche alla Camera dei Deputati con i banchi in Transatlantico e molti collaboratori dei partiti che sono costretti a fare i turni per non riempire gli uffici e le sale.

Forza Italia e la moda

Quattro emendamenti fondamentali per sostenere l’imprenditoria del settore fashion, proposti dalla capogruppo azzurra Maria Stella Gelmini, sono stati approvati e andranno a sostenere un settore messo a dura prova dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus.

