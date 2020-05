Da “Chi”

La Leone va a nozze

MIRIAM LEONE SMENTISCE NOZZE CON PAOLO CERULLO

Miriam Leone, sempre più innamora del suo Paolo Cerullo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve.

La Puccini in fuga

Vittoria Puccini torna alla fiction targata Rai. Non appena i set riapriranno indosserà i panni de “La Fuggitiva” con look completamente rivoluzionario che lascerà sorpresi i suoi fan. La storia poi è molto avvincente.

Don Matteo cerca la nuova protagonista

Sono aperti i casting per una nuova ragazza, giovane, spigliata e bella, che parteciperà alle nuove riprese della serie “Don Matteo”. In pole position ci sono una giovane attrice già vista in altre produzioni e un volto nuovo della tv pronto a debuttare accanto a Terence Hill. Chi la spunterà?

“Striscia” si allunga

Promossa sul campo “Striscia la notizia”, che allungherà le puntate anche a giugno insieme con la coppia Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Politically (s)correct

Giornalisti da cortile

Per la prima volta nella storia della Repubblica i giornalisti parlamentari, che solitamente incontrano i parlamentari in Transatlantico, potranno, per la durata dell’emergenza, incontrarli solo nel cortile esterno e nei corridoi laterali. Insomma, se useranno il cellulare sarà ancora meglio.

Per Mattarella niente barbiere

Nonostante l’apertura di parrucchieri e barbieri il presidente della Repubblica non potrà recarsi dal suo barbiere palermitano di fiducia perché le regioni sono ancora chiuse. Magari per un po’ dovrà forse adattarsi ai professionisti romani.

IL FUORIONDA DI SERGIO MATTARELLA: GIOVANNI, NON VADO DAL BARBIERE NEANCHE IO

Virologi come le star

Speriamo che non corrisponda a verità il fatto che gli studiosi ricercatori e virologi che abbiamo ascoltato in tv in questo periodo sono “prezzolati” per la loro partecipazione. L’enorme notorietà che hanno ottenuto ci sembrava già abbastanza

