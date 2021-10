“CHICCHE” DI GOSSIP - RITORNO DI FIAMMA TRA RAIMONDO TODARO E LA BALLERINA FRANCESCA TOCCA: I DUE, CHE LAVORANO INSIEME AD “AMICI”, SI ERANO LASCIATI PER UN TRADIMENTO DI LEI, MA ORA VIVONO DI NUOVO SOTTO LO STESSO TETTO - MICHELLE HUNZIKER TORNA DAL MARITO TOMASO TRUSSARDI DOPO UN MESE DI VITA ROMANA. NESSUNA CRISI. SEMPLICEMENTE STAVA…

Da “Chi”

Ritorno di fiamma

È ufficiale: “Chi” conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che oggi lavorano insieme ad “Amici”, sono tornati sotto lo stesso tetto.

Michelle torna a casa

Dopo un mese di vita romana Michelle Hunziker è tornata dal marito Tomaso Trussardi e dalle loro figlie. Nessuna crisi. Semplicemente Michelle stava ultimando la registrazione della nuova edizione di “All together now” con una piccola novità. È stata realizzata anche una puntata con aspiranti bambini cantanti che andrà in onda la sera di Natale su Canale 5.

Politically (s)correct

Nancy Pelosi, tacco 10 e molto charme

Nancy Pelosi, 81 anni, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ospite di Mattarella, Draghi e Alberti Casellati, era accompagnata dal marito Paul, che ha molto colpito le senatrici italiane. Tra un incontro e l’altro, è corsa, sui tacchi di 10 centimetri, dall’hair stylist Roberto D’Antonio.

Il vernissage del momento

Evento clou della settimana romana il vernissage nella Galleria di Francesca Antonacci in via Margutta. In processione dai due Camuccini, padre e figlio, pittori del Neoclassicismo romano (presto in mostra anche a Parigi), dal principe Fabrizio Massimo a Jas Gawronsky, da Guido Barendson a Filippo e Moira di Robilant.

La grande bellezza

La bellezza protagonista nella Day Spa al Glamping delle Terme di Vulci, firmata dall’imprenditore Fortunato Federici, e anche alla presentazione del libro “Il suono della bellezza” di Virginia Saba (fidanzata del ministro Di Maio) al Circolo Canottieri Aniene tra Giovanni Malagò, Vittorio Sgarbi e Ira Fürstenberg.

