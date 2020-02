“CHICCHE” DI GOSSIP - SALUTAME DIODATO: LEVANTE IN LOVE - ALESSIA MARCUZZI TORNA A “LE IENE” - PREPARATEVI: CI TOCCHERÀ IL LIBRO DI AMBRA - LO STOP SOCIAL DI ANDREA IANNONE - UN PARRUCCHINO E’ PER SEMPRE: DOPO FACCHINETTI, LE AMMISSIONI DI RON E RAOUL BOVA…

Da “Chi”

MARCUZZI… DA RECORD

Si rimette in marcia Alessia Marcuzzi. Dopo l’addio a “L’Isola dei famosi”, la conduttrice tornerà a “Le Iene” e prossimamente, ecco la novità, prenderà in mano “Lo show dei record”. Accanto a lei potrebbe esserci Claudio Amendola.

LEVANTE IN LOVE MA NON È DIODATO

Nessun ritorno di fiamma tra la cantante Levante e il suo ex Antonio Diodato, vincitore del Festival di Sanremo. Levante, che è stata lasciata da Diodato, oggi vive un nuovo amore che non ha nulla a che fare con il mondo della musica.

AMBRA SI DÀ ALLA SCRITTURA

Momento di silenzio per Ambra Angiolini, che sta dedicando questo periodo alla scrittura. In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza. Il titolo infatti sarà “In-Fame”.

IANNONE AI BOX

Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d’amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos. Durante il processo proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione.

IL PARRUCCHINO OGGI HA UN ALTRO NOME

Sulla scia del coraggioso coming-out di Francesco Facchinetti, che più o meno un mese fa ha sdoganato pubblicamente il suo parrucchino 2.0 (sottolineando che si tratta di “una patch cutanea”), in breve tempo sono usciti allo scoperto in molti: hanno ammesso di avervi fatto ricorso il cantante Ron, il comico Gianluca Impastato e l’attore Raoul Bova.

CAUSA VIRUS, ALENA NON VA AL CALDO

Per la nuova gravidanza di Alena Seredova era già stato messo a punto un regalo con i fiocchi: il suo compagno Alessandro Nasi, infatti, aveva prenotato un viaggio (ovviamente all-inclusive, ma extralusso) alle Maldive… Purtroppo per la coppia, il pericolo del coronavirus probabilmente farà sfumare il loro sogno marinaro.

POLITICALLY (S)CORRECT

Annalisa dal tatuatore della Marcuzzi

Annalisa Chirico, giornalista molto amica di Matteo Salvini e Matteo Renzi e autrice del libro “Stelle cadenti” (Piemme editore) è volata a Londra. Un nuovo fidanzato di potere? Per ora non è dato saperlo, mentre è sicuro che la bionda opinionista si sia fatta tatuare la parola “libertà” sul braccio dallo stesso tatuatore di Alessia Marcuzzi.

Alla ministra Lamorgese il premio Excellent 2020

Dopo anni di lavoro come prefetto di Milano ora è ministro della Giustizia. Luciana Lamorgese ha ricevuto a Milano il premio “Excellent 2020” per il suo lavoro e le sue grandi qualità, sempre al servizio della sicurezza dei cittadini. Con lei sono stati premiati, nel corso della serata di gala al Principe di Savoia, anche Giuseppe Tornatore e Vittorio Feltri.