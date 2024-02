“CI FAI LA COREOGRAFIA DI “TUTA GOLD”?”; “INSIEME ZI’, E’ FACILISSIMA” – LA GIORNALISTA DEL TG1 CATERINA PROIETTI CHIEDE A MAHMOOD DI MOSTRARE IL BALLETTO DEL BRANO PRESENTATO A SANREMO E VIENE COINVOLTA DALL'ARTISTA NELLA COREOGRAFIA: VIDEO-STRACULT! MAHMOOD, IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI SINGOLI, SI STA RIVELANDO IL VERO LEADER DEL POST SANREMO (AL FESTIVAL ERA ARRIVATO SESTO) - NELLA PARTITA DEI LIVE, SIA IRAMA CHE GHALI FANNO REGISTRARE UN DOPPIO SOLD OUT AL FORUM DI ASSAGO – VIDEO

Mahmood con il brano Tuta Gold, portato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato proprio tutti: perfino il Tg1, dove la giornalista Caterina Proietti, ha chiesto al cantante di insegnare a lei e agli spettatori il balletto della canzone ormai viralissimo sui social.

L'inviata ha avuto l'occasione di intevistare il cantante reduce da Sanremo 2024 e dell'uscita del suo nuovo album "Nei letti degli altri". Infine, rivolgendosi al cantante ha esclamato: «Io ti devo chiedere se ci fai la coreografia di Tuta Gold».

L'artista non se lo è fatto ripetere due volte e all'interno del tutorial ha coinvolto anche la giornalista invitandola a ballare con lui in quanto la coreografia «è facilissima».

MAHMOOD, IRAMA E GHALI ECCO IL VERO PODIO DI SANREMO

“Cosa resterà” è la domanda che circola dopo ogni edizione di Sanremo.

Perché intorno a quel quesito gira anche la risposta su chi abbia davvero vinto il festival. Al netto del commovente trionfo di Angelina Mango, il post festival è dominato dai numeri. Che a volte, come dice un noto chef protagonista in tv, possono confermare o ribaltare la classifica. Iniziamo con le vendite: il festival ha fatto da traino per sei dischi d’oro per altrettanti singoli.

La certificazione è arrivata per La noia di Angelina Mango, I p’ me tu p’ te di Geolier, Sinceramente di Annalisa, Casa mia di Ghali, Tu no di Irama, Tuta gold di Mahmood. Fin qui tutto in linea con la graduatoria dell’Ariston. Già con le classifiche si cambia: secondo la chart degli album della Fimi, alle spalle della imbattibile compilation del Festival troviamo Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice (nella nuova versione con il singolo sanremese), seguita da Il coraggio dei bambini — Atto II di Geolier. Ancora più profonde le differenze con la classifica dei singoli: guida Mahmood con Tuta gold, e a questo vanno aggiunti i dati di rilevamento di EarOne, dedicati ai passaggi radiofonici, che lo hanno visto in testa fino a pochi giorni fa. Alle sue spalle Geolier, Annalisa, Angelina Mango, Ghali, Irama.

Passando ai numeri, ancora una volta Mahmood batte tutti: il suo brano ha finora messo insieme 28 milioni di stream su Spotify e 12 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dietro di lui Geolier (25 e 11 milioni), Annalisa (19 e 10), Angelina Mango (18.3 e 8), Ghali (15.5 e 8) e Irama (14.5 e 7.3).

Secondo uno studio fatto da Spotify, la canzone più ascoltata tra gli under 24 è I p’ me tu p’ te, mentre quella più gradita nella fascia 25-34 è Tuta gold. Il pubblico più adulto si concentra su Sinceramente e La noia.

Per Annalisa e Mahmood c’è però un altro dato a favore: la cantante savonese ha fatto registrare il miglior esordio di un’artista donna su Spotify in Italia e il quinto a livello globale nel 2024. Tuta gold, invece, è la canzone del festival più ascoltata all’estero, davanti a Sinceramente e La noia.

Se quindi Mahmood si sta rivelando il vero leader del post Sanremo, altri artisti stanno smentendo la classifica finale grazie al riscontro del pubblico: Click boom! di Rose Villain, giunta ventitreesima, è ottava nella top 50 di Spotify e nona nella classifica dei singoli della Fimi, appena un gradino sotto a Tutto qui di Gazzelle. Intanto si apre la partita dei live, e sia Irama che Ghali fanno registrare un doppio sold out al Forum di Assago: Irama, tra l’altro, può già vantare tutto esaurito all’Arena di Verona per dicembre prossimo, mentre Ghali ha aggiunto tre date nei palazzetti di grandi città.

