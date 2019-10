“CI FU TRATTATIVA” - STASERA ''REPORT'' SGANCIA LA BOMBA SUL RUSSIA-GATE DELLA LEGA – LA TRASMISSIONE AVREBBE NUOVE PROVE DELL'ESISTENZA DELLA PRESUNTA TRATTATIVA E FACEVA PARTE DI UN PIANO PIÙ GRANDE DEI RUSSI PER INDEBOLIRE L’EUROPA - L’ANTEPRIMA E L’INTERVISTA DI “FANPAGE” A SIGFRIDO RANUCCI - VIDEO

Da www.fanpage.it

report e la trattativa tra savoini e i russi 16 report e la trattativa tra savoini e i russi 14

In anteprima vi mostriamo un'anticipazione dell’inchiesta di Report sul caso Moscopoli in cui, tra gli altri, è indagato Gianluca Savoini per corruzione internazionale. La puntata in onda lunedì 21 ottobre 2019 su Rai3 parla della presunta trattativa all'hotel Metropol di Mosca tra Savoini, Andrej Kharchenko e Ilja Andreevich Jakunin entrambi legati al filosofo sovranista Aleksandr Dugin e a Vladimir Pligin, avvocato vicino al presidente Putin. Ai microfoni di Fanpage.it, intervistato da Sandro Ruotolo, parla Sigfrido Ranucci, mente e volto, del programma di inchiesta Report in onda su Rai3, che ci svela in anteprima i passaggi chiave dell’inchiesta.

salvini savoini report e la trattativa tra savoini e i russi 17 vladimir pligin vladimir pligin 2 oleg osipov andrey yuryevich kharchenko ilya andreevich yakunin IL TAVOLO DEL METROPOL report e la trattativa tra savoini e i russi 8 matteo salvini irina osipova gianluca savoini claudio d'amico salvini savoini d amico SAVOINI DUGIN matteo salvini e gianluca savoini a mosca piazza rossa salvini savoini no sanzioni kostantin malofeev konstantin malofeev savoini ascolta salvini a mosca matteo salvini a mosca confindustria russia matteo salvini conferenza stampa sulla russia report e la trattativa tra savoini e i russi 10 salvini savoini l'espresso salvini savoini eni salvini savoini report e la trattativa tra savoini e i russi 4 report e la trattativa tra savoini e i russi 9 report e la trattativa tra savoini e i russi 5 report e la trattativa tra savoini e i russi 12 report e la trattativa tra savoini e i russi 7 report e la trattativa tra savoini e i russi 6 report e la trattativa tra savoini e i russi 2 report e la trattativa tra savoini e i russi 3 report e la trattativa tra savoini e i russi 1 report e la trattativa tra savoini e i russi 11 report e la trattativa tra savoini e i russi 13 report e la trattativa tra savoini e i russi 15