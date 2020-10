AVVISATE IL CONTE-CASALINO! DOPO LA MERKEL ANCHE PEDRO SANCHEZ DA’ UNA LEZIONE SU COME SI FA IL PREMIER IN TEMPI DI PANDEMIA. “IL NUMERO REALE DI CONTAGI IN SPAGNA SUPERA I TRE MILIONI. LA SITUAZIONE È GRAVE. EVITIAMO GLI SPOSTAMENTI INUTILI”. POCHE PAROLE PER SBATTERE LA NUDA E CRUDA VERITA’ IN FACCIA AI CONCITTADINI MENTRE IN ITALIA CI DOBBIAMO SORBIRE CONFERENZE STAMPA CHE ASSOMIGLIANO PIÙ A DEGLI SHOW ACCHIAPPA-LIKE SU FACEBOOK...