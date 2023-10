- Non credo nella psicologia

1. PUTIFERIO IN RETE PER CORONA A DOMENICA IN

Marco Zonetti per Dagospia

fabrizio corona a domenica in

Dopo l'ospitata da Francesca Fagnani a Belve su Rai2, che ha aiutato non poco il successo della puntata d'esordio della nuova stagione, ecco che Fabrizio Corona è stato chiamato anche da Mara Venier a Domenica In nel pomeriggio di Rai1.

L'ex paparazzo più famoso d'Italia, tornato in libertà da pochi giorni, si è profuso in lunghe dissertazioni sul "senso della vita secondo Fabrizio Corona", con qualche parolaccia bacchettata dalla Venier e riferimenti alla vita in carcere e ai vari personaggi che hanno incrociato la sua vita spericolata.

mara venier con fabrizio corona a domenica in

Dai magistrati ai giudici ingiusti, dall'ex moglie Nina Moric all'ex fidanzata Belen a Stefano De Martino (che "neanche esisterebbe", dice Corona, se lui non fosse andato in carcere). Da Lele Mora (innamorato di lui) ai giornalisti corrotti, dalla madre alla nuova giovanissima fidanzata (presente in studio) e così via.

Attimi d'imbarazzo al momento dell'allusione di Corona al più grande artista televisivo italiano, un sessantenne siciliano che avrebbe trovato la serenità dopo un periodo burrascoso, una serenità della quale l'ex paparazzo si dice non invidioso perché preferisce continuare "a prendere le pillole" e a vivere a tutta velocità.

mara venier

"Non fare il nome, non dire il nome!" continuava ad ammonirlo la Venier, anche se, all'unanimità, in rete hanno creduto di riconoscere nel personaggio misterioso il mattatore Fiorello. Avranno avuto ragione? Chissà.

La colorita (eufemismo) ospitata di Corona a ruota libera nel pomeriggio domenicale di Rai1 ha infiammato molti commentatori che hanno deplorato la scelta della tv pubblica, per il pessimo esempio che darebbe ai giovani in un programma per famiglie.

nina moric fabrizio corona

Qualcuno ha sottolineato come la Rai abbia bloccato il programma di Roberto Saviano per poi accogliere a braccia aperte Corona, altri hanno criticato aspramente gli attacchi alla giustizia o i riferimenti agli psicofarmaci, oltre ovviamente alle parolacce pronunciate qua e là.

Subito dopo Corona, è comparsa nello studio di Domenica In Pamela Prati, in passato oggetto di polemiche ai tempi della sua liaison fake (sbugiardata da Dagospia) con Mark Caltagirone, che finì addirittura nel mirino della Commissione di Vigilanza Rai per le ospitate nelle trasmissioni del servizio pubblico.

Una Domenica In vissuta pericolosamente, insomma, quella di oggi pomeriggio. Riuscirà a battere Canale5 con la soap turca Terra Amara e Verissimo di Silvia Toffanin?

fabrizio corona a domenica in 2

2. MARA VENIER RIMPROVERA FABRIZIO CORONA: PERICOLOSA UNA SUA FRASE A DOMENICA IN

Emanuele Fiocca per https://www.lanostratv.it/

Fabrizio Corona e il rapporto travagliato con la mamma: “Faccio quello che c***o voglio”

C’è stato un momento di tensione nella lunga intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato nella puntata di Domenica In andata in onda oggi, 1 ottobre 2023, come sempre a partire dalle 14.00 su Rai1. Parlando del rapporto difficile con sua madre Gabriella, Fabrizio ha detto infatti una parola che Mara Venier non ha gradito, bloccandolo subito. “Tua mamma ha sofferto per tanti anni, adesso sei libero, potresti stare un po’ con lei” ha detto la conduttrice al suo ospite, il quale ha replicato:

corona lele mora

"Per quindici anni ho dovuto subire e stare agli ordini di persone che mi dicevano cosa fare 24 ore su 24. Ora a cinquant’anni, da uomo libero, penso di meritare di fare il c***o che voglio!" sono state le parole di un animato Corona.

La conduttrice di Domenica In rimprovera il suo ospite: “Non dire parolacce qui”

“Si ma non dire parolacce a Domenica In“ è stata la risposta piccata di Mara Venier, mentre Fabrizio Corona ha continuato il suo sfogo dicendo: “Non voglio stare con il pensiero di quello che dice mia madre”.

Successivamente l’attenzione si è spostata sul suo rapporto di un tempo con Lele Mora: “Ormai sono diventato anaffettivo, credo pochissimo nei sentimenti veri. Ho una fidanzata che mi vuole bene e un avvocato che mi vuole bene” ha detto Corona. “Anche Lele, però, ti ha voluto molto bene, per te ha fatto tanto” è stata la risposta della conduttrice di Domenica In, e Fabrizio ha replicato: “Si, ma da parte sua c’era sempre un interesse…”.

BELEN CORONA

Se sei innamorato di una persona che non può darti quello che vuoi, quella persona ti ama lo stesso, questo è l’amore […] Se una persona dice “devi stare con me, non mi devi tradire ecc.” questo non è amore. L’amore è fare in modo che una persona sia felice

ha spiegato Fabrizio, e Mara ha commentato: “Lui quindi voleva qualcosa che tu non potevi dargli…”.

Fabrizio Corona clamoroso a Domenica In: “La mia psicologa si è innamorata di me”

Non solo il difficile rapporto con la mamma Gabriella e i terribili anni trascorsi in carcere: a Domenica In Fabrizio Corona ha fatto anche una confessione divertente, dicendo “In passato sono stato da una psicologa per un problema giudiziario… si è innamorata di me! Mi capita spesso questo”.

Parte il ferormone quando arrivo io, che non è l’ormone, è un’altra cosa

fabrizio corona a domenica in

“Io non lo so cos’è il ferormone” ha risposto ridendo Mara Venier. “Quindi tu pensi di piacere ancora molto alle donne” ha detto inoltre Mara al suo ospite, prima che l’attenzione si spostasse sulle sue ex donne, da Nina Moric a Belen: su quest’ultima Mara ha detto “Ti sento molto affettuoso nei suoi confronti ultimamente”, “io a Belen voglio molto bene” ha risposto Fabrizio.

