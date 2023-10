“UNA CITTÀ ABBANDONATA. RIMARRANNO SOLO RISTORANTI, B&B, PANINOTECHE E STUZZICHERIE…” – IL GLOBE THEATRE DI GIGI PROIETTI VERSO L'ABBATTIMENTO, ALESSANDRO GASSMANN METTE NEL MIRINO GUALTIERI: “ROMA HA PERSO I SUOI TEATRI PIÙ BELLI. È UN LUNGO INVERNO DI CUI NON SI INTRAVEDE LA FINE. LA CITTÀ PIÙ BELLA DEL MONDO NON LO È PIÙ” - ANCHE L'ATTRICE ROMANA ANNA FOGLIETTA: “PER IL GLOBE THEATRE SIAMO PRONTI A FARE BATTAGLIA” – E VIENE LANCIATA UNA PETIZIONE…

Appelli, una petizione, e anche un tweet di Alessandro Gassmann contro l'abbattimento del Globe Theatre di Gigi Proietti rivelata dal Corriere, più che un'ipotesi una strada segnata. Il teatro, chiuso dopo il crollo del 2022 e sotto sequestro, non riuscirebbe a riottenere l'agibilità neppure con un nuovo restauro, che nel caso sarebbe comunque molto costoso, e dunque il Comune assieme alla famiglia sembrano avviati verso l'unica soluzione che al momento appare realistica: l'abbattimento di un teatro che, in effetti, nasce smontabile e che poi nel tempo si è trasformato in stabile, frequentato ed amato non solo dai romani. Ecco così innescata la mobilitazione per salvarlo.

Gassmann: «Roma non è più bella»

Dai social, dopo l'articolo del Corriere, è sgorgato un fiume di reazioni. Tra gli altri è intervenuto l'attore Alessandro Gassmann, sempre molto attivo sulle cose della città, senza risparmiare critiche anche al sindaco Gualtieri come dimostra la recente polemica sulla città sporca. Questa volta il teatro è proprio il suo ambito, e Gassmann scrive: «Leggo che il Globe di Roma non potendo essere restaurato sarà abbattuto. Roma ha perso i suoi teatri più belli: Valle (chiuso da anni), Eliseo (fallito), delle Arti, Cometa (destinato ad altro uso), più tanti altri più piccoli, e ora il Globe.

Una capitale senza teatro perde ricchezza, e non può essere più considerata capitale. Una città abbandonata, che non si ama più. È un lungo inverno di cui non si intravede la fine. Rimarranno solo ristoranti, B&B, paninoteche e stuzzicherie… La città più bella del mondo non lo è più. Rip.», acronimo di riposi in pace.

Qualcuno gli risponde che i romani non vanno a teatro e lui non lascia cadere: «Sempre avuto teatri esauriti con liste d’attesa». Interviene, rilanciando il post di Gassmann, anche l'attrice romana Anna Foglietta: «Per il Globe Theatre siamo pronti a fare battaglia. È un simbolo troppo importante per Roma. Il grande Gigi Proietti ha dato la vita per la sua realizzazione e non possiamo permettere che venga abbattuto. Esigiamo risposte in merito a questa oltraggiosa notizia».

(...) sia un peccato lo scrivono un po' tutti, aggiungendo polemiche sulla "politica dell'abbandono": «Mi pare che il Globe fosse nato come teatro temporaneo, da smontare durante l'inverno - scrive un altro signore -. Non è stato mai fatto e, alla fine, è "marcito" al punto di non poter essere recuperato, ma il discorso complessivo è, purtroppo, vero... Sempre meno luoghi ed occasioni per la cultura».

La petizione: «Salviamolo»

E' stata lanciata anche una petizione, un titolo senza equivoci: «No all'abbattimento del Globe». Promotrice Elena Tomei, in poco tempo 914 firme

