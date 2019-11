“CITTADINANZA A LILIANA SEGRE? NEL MIO COMUNE NO, NON C’ENTRA NIENTE COL MIO TERRITORIO” - JOE FORMAGGIO, SINDACO DI ALBETTONE: “LA CITTADINANZA LA DAREI AD ALESSANDRA MUSSOLINI: LA CONOSCO, È UNA PERSONA SIMPATICA, MI PIACE MOLTISSIMO - HO PROPOSTO DI INTITOLARE UNA VIA A CIANO, CHE FU UN FASCISTA BUONO. NEL MIO RISTORANTE NON SERVIAMO CIBI VEGANI. I VEGANI MANGINO QUELLO CHE VOGLIONO, MA NON ROMPANO I COGLIONI A NOI…” - VIDEO

Da “la Zanzara - Radio 24”

GIUSEPPE CRUCIANI E JOE FORMAGGIO MANGIANO LE SARDINE

Joe Formaggio (Sindaco di Albettone, Fratelli d’Italia) a La Zanzara su Radio 24: “Cittadinanza alla Segre? Nel mio comune noi, la darei alla Mussolini”. “Ho proposto di intitolare una via a Ciano, che fu un fascista buono”. “Figli gay? Impossibile che accada, mi dispiacerebbe”. “Meglio gay che comunisti”. Poi annuncia di aver “deveganizzato” il suo ristorante e mangia le sardine con Cruciani: “Sono buone solo così, cucinate”

“Cittadinanza onoraria a Liliana Segre? Ma assolutamente no. Perché non c’entra niente col mio territorio”. E a chi la daresti, a uno che si chiama Mussolini in onore del Duce?: “Sì, perchè no? Alessandra Mussolini la conosco, è una persona simpatica, mi piace moltissimo, il mio consiglio comunale di sicuro approverebbe e quindi potrebbe essere cittadina onoraria di Albettone”.

”Io personalmente - dice ancora Formaggio - ho fatto la proposta di intitolare una via a Galeazzo Ciano, che tutto sommato è quello che ha fatto crollare il fascismo, il fascismo brutto della guerra. Era un grande esponente del fascismo bello che ha costruito tante cose in Italia. Ciano è stato ucciso dai fascisti”. Ma non esistono i fascisti buoni e quelli meno buoni, dice Parenzo: “? Ma chi ve l’ha detto? Esistono comunisti buoni? Si? Allora esistono anche i fascisti buoni. E il comunismo ha fatto molti morti in più rispetto al fascismo”.

Poi o fa vedere una targa che metterà dentro il suo locale ad Albettone: “Ristorante deveganizzato”: “Non serviamo cibi vegani. I vegani mangino quello che vogliono, ma non rompano i coglioni a noi”. Ma è peggio essere comunisti o vegani secondo te?: “Sono una roba brutta entrambe. Ma comunisti è senz’altro peggio. Con tutto l’odio che ho per i vegani”.

Cosa pensano i tuoi figli del Duce?: “Io li sto tirando su con idee di destra, nel senso della proprietà privata, del lavoro, di alzarsi presto la mattina, l’unità familiare, che un bambino deve andare con una bambina”. E se fossero gay?: “No, è impossibile. Però meglio gay che comunisti”.

Essere gay è una disgrazia?: “Insomma, non aprirei una bottiglia di champagne...mi dispiacerebbe un po’. Ma meglio gay che comunista, sicuramente”. Se si può usare tranquillamente la parola frocio?: “Ma si che si può usare. Io ho degli amici gay che dicono tranquillamente: sono un frocio. Detto da loro ha un senso. Come li chiamo io? Finocchi? No, culattoni. Però non lo dico in pubblico. Lo dico quando sono con gli amici”

JOE FORMAGGIO