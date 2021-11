“È UNA COGLIONA” – KATIA RICCIARELLI SBROCCA DOPO LA NOMINATION DI MIRIANA TREVISAN E CREA IL PANICO NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP”: “NON ALZA NEANCHE GLI OCCHI PERCHÉ SE VIENE QUA, LE DO UNA SBERLA CHE LE CAVO I DENTI. LA ODIO, STA FACENDO GRUPPO CON LE MINORENNI. NON SI PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ, A VEDERE SORRISETTI E…” - VIDEO

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Katia Ricciarelli, regina della casa del Grande Fratello Vip 2021 secondo Alfonso Signorini, ha perso la corona. Inviperita per la nomination ricevuta da Miriana Trevisan, la cantante si è infatti lasciata andare a delle frasi del tutto ingiustificabili contro la compagna di gioco.

Ancora risentita per essere stata nominata da Miriana, che ha giustificato il suo voto riportando a galle le critiche che settimane prima le aveva rivolto sul suo rapporto con Nicola Pisu, Katia ha continuato a sparlare della coinquilina nella giornata di ieri, con toni forti, decisamente al di sopra delle righe.

Non contenta di averla intimorita in puntata, invitandola a stare zitta perché “bugiarda, le tiro una scarpa in testa e gliela buco“, la Ricciarelli ha pronunciato ulteriori frasi di cattivo gusto di fronte ai divertiti Alex Belli e Patrizia Pellegrino:

“Non alza neanche gli occhi perché se viene qua, guarda, le do una sberla che le cavo i denti. (…) Io quando chiudo chiudo e basta, ho aperto tre volte. Basta“.

Certa del fatto che Miriana l’abbia tradita, perché avevano ormai superato gli scontri avvenuti nel periodo in cui Pisu era ancora in casa, Katia ha continuato a prendersela con quella che considera una “Santa Maria Goretti” che fa la buona e l’accondiscendente per pugnalare le persone allo spalle nel momento più opportuno. La cantante non ha visto di buon occhio nemmeno l’avvicinamento tra la donna – che come “i santi non capisce le cose terrene” - e Clarissa Selassié.

“Non si può andare avanti così, per vedere i sorrisetti che si fa quella co**iona insieme a Clarissa. L’odio. (…) Adesso sta facendo gruppo, capito? Sta facendo gruppo con le minorenni. La conosco ormai“ ha detto Katia a Davide, che ha cercato inutilmente di farle abbassare i toni. Discorsi, ovviamente, che la Ricciarelli non ha affrontato con la Trevisan. Quest’ultima, dal canto suo, ha sottolineato a Clarissa e a Sophie Codegoni che, nelle scorse settimane, ha sempre cercato di aiutare la Ricciarelli, nonostante l’atteggiamento ostile riservatole per due mesi, perché sentiva di doverlo fare in quanto di fronte ad una persona più adulta di lei (che stimava).

Miriana si è quindi dispiaciuta del dietrofront di Katia che, dopo essere stata nominata, ha messo in dubbio il percorso con Nicola, asserendo che molto probabilmente aveva ragione il ragazzo a sostenere di essere stato preso in giro. Una versione che, invece, la Ricciarelli non aveva appoggiato quando Pisu si trovava ancora in casa ma che, comunque, non giustifica gli scivoloni delle ultime ore.

