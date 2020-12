“LA COMMEDIA ALL'ITALIANA È DIVENTATA IDEOLOGICA” – L’ACCUSA DI ENRICO VANZINA A RADIO2: "CHI FA IL CINEMA DEVE VEDERE I FILM DEGLI ALTRI, E INVECE MOLTI REGISTI NON VANNO AL CINEMA. IN ITALIA NON TI PERDONANO IL SUCCESSO. MA IL TEMPO RIMETTE A POSTO TUTTO. COME È ACCADUTO A MIO PADRE E A MIO FRATELLO" - "PAOLO VILLAGGIO? PER LUI ANDAMMO A TOKYO A GIRARE “BANZAI”, UN FILM BRUTTO, MA IL VIAGGIO FU FANTASTICO" - E QUELLA VOLTA CON PROIETTI AI CARAIBI AD ASCOLTARE UNA PARTITA DELLA ROMA CONTRO IL NAPOLI… - VIDEO

Enrico Vanzina è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino.

Vanzina ha raccontato alcune cose di se: "Come sto? Questo periodo lo sto vivendo in maniera ragionata. Sono confuso, preoccupato e anche un po' stanco. L'altra volta era diverso psicologicamente, questo miscuglio di apertura e chiusura rende tutto più complicato, c'è una commistione tra semilibertà e poi invece no, la sera ti ritrovi con serate tutte uguali, psicologicamente è pesante. L'altra volta c'era una serrata totale, l'ho vissuta quasi come una sfida alla nostra integrità morale. Ora è diverso".

Sul settore del cinema: "Non sono un 'piagnone', ma amo rimboccarmi le maniche. Ora la situazione è molto dura. C'è una disabitudine al cinema che già era in atto, ora il pubblico si è abituato a guardare i film in un altro modo. Sarà difficile che riaprano tutti i cinema che hanno chiuso. Questo rito collettivo non morirà, sicuramente, ma abbiamo subito uno schiaffo violentissimo e siamo molto preoccupati".

Sulla critica: "Chi fa le commedie generalmente subisce un certo trattamento. Poi questo è un Paese dove non ti perdonano il successo. Ma il tempo è sempre galantuomo. Alla fine il tempo rimette a posto tutto. E poi succede qualcosa di strano, che è accaduto a mio padre, ma anche a mio fratello, quando ancora era in vita. Che diventi di culto. Prima venivi trattato in modo superficiale, poi iniziano a cercare significati in ogni inquadratura che in realtà non esistono. E' sbagliato sia il primo caso che il secondo".

Ancora Vanzina: "Chi fa il cinema deve fare delle cose: vedere i film degli altri, e invece molti registi non vanno al cinema. Poi stare tra la gente, soprattutto chi fa la commedia. Devi andare allo stadio devi andare al ristorante, devi fare l'amore, devi stare a contatto con la realtà. Se non guardi quello che c'è attorno a te non puoi fare la commedia. Nel corso degli anni la commedia all'italiana è diventata ideologica, invece nella grande commedia all'italiana, quella di Monicelli, non dava un giudizio sui personaggi. Poi giudica il pubblico. La grandezza del cinema italiana è di non aver mai messo l'ideologia al centro del racconto".

La sua idea sugli italiani: "Degli italiani ho letto moltissimo. Siamo un popolo odioso e meraviglioso al tempo stesso. L'Italia è ancora legata a piccole divisioni, ai dialetti, ma alla fine è bello così. Siamo strani ma meravigliosi".

Sui suoi esordi: "Non volevo fare il cinema, volevo scrivere e basta. Poi sono stato trascinato dentro, ho iniziato a fare l'aiuto regista. Mi è piaciuto, meno male. Totò? Me lo ricordo bene, se ne è andato quando ero piccolo. Era elegantissimo e molto riservato, non diceva mai parolacce, faceva anche un po' impressione a frequentarlo. Quando lo vedevo sul set era Totò, ma nella vita era il principe De Curtis".

Su Gigi Proietti: "Io con lui ho mille aneddoti, ho avuto la fortuna di lavorare tantissimo con lui. Eravamo anche amici nella vita. Ricordo che una volta stavamo girando ai Caraibi e c'era una partita della Roma contro il Napoli. L'abbiamo sentita tramite una radiolina a seimila chilometri di distanza. La Roma vinse, iniziammo a correre sulla spiaggia per festeggiare, e ci infilammo in un ciringuito a bere Rum".

Su Paolo Villaggio: "Con lui girammo a Tokyo 'Banzai', facendo il film più brutto della nostra vita. Disse che voleva andare in Giappone a mandare il sushi, così inventammo una storia insensata ambientata a Tokyo. Però andare in giro in Giappone con Villaggio è stato meraviglioso. Era un uomo speciale, aveva una cultura e una semplicità incredibile".

Sulle attrici con cui ha lavorato: "Una in particolare che ha segnato la mia storia? Tante, ma una sicuramente la Melato. Devo moltissimo a Monica Vitti. E poi altre. Credo di aver lavorato con quasi tutte le attrici italiane".

