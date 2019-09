“CONTE E’ SOLO UN PARACU*O”, VITTORIO FELTRI SCATENATO DALLA “PALOMBA” A ‘STASERA ITALIA’: "QUESTO GOVERNO NON È NATO PER FARE QUALCOSA, MA PER FREGARE SALVINI. GENTILONI? SI E’ IMPROVVISATO ECONOMISTA MA NON SA FARE DUE PIÙ DUE” - E POI SPIEGA CHE IL TERMINE TERRONE VA INTERPRETATO “IN MODO SCHERZOSO”: “L’EPITETO POLENTONE E’ PIU’ OFFENSIVO MA NON ME LA PRENDO”

Da www.liberoquotidiano.it

Uno scatenato Vittorio Feltri, quello ospite di Stasera Italia su Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. Al centro del dibattito, ovviamente, l'esecutivo di Pd e M5s. Il direttore di Libero taglia corto su quali siano i veri obiettivi dei giallorossi: "Questo governo non è nato per fare qualcosa, ma per fregare Matteo Salvini", premette. Dunque, le cannonate contro Giuseppe Conte: "Non è né bravo né fortunato - sentenzia -, è soltanto un parac***". Ma Feltri ne ha anche per Paolo Gentiloni, il conte grigio del Pd, ripescato per il ruolo di commissario europeo all'Economia: "Non capisco, tutti applaudono Gentiloni che si è improvvisato economista, quando è chiaro che non sa fare nemmeno due più due. I conti li fanno gli altri per lui", conclude un corrosivo Vittorio Feltri.

Da www.tgcom24.mediaset.it

“E' una tradizione del sud quella di occupare i posti di potere nel governo”. Così Vittorio Feltri in collegamento con "Stasera Italia", il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. “Vorrei anche dire che quando uso il termine terrone non intendo offendere nessuno – spiega il giornalista - la parola può essere interpretata in senso dispregiativo o scherzoso, dipende da chi la dice".

"Se vengo definito, come è successo oggi su Twitter, polentone - continua il direttore del quotidiano Libero - non me la prendo”. Poi precisa: “L’epiteto polentone è più offensivo. Quelli che mangiavano la polenta infatti non ingerivano il sale e si ammalavano di pellagra, quindi noi polentoni - conclude Feltri - siamo sospettati di essere un po’ deficienti, il che probabilmente è anche vero”.

