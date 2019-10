23 ott 2019 19:56

“CONTINUO A RINGRAZIARE ROBERTO PERCHÉ SONO LIBERA” - PAMELA PRATI INTERVISTATA DA “OGGI” RINGRAZIA DAGO PER AVER SMONTATO LA BUFALA CALTAGIRONE E CONTINUA A FAR FINTA DI ESSERE STATA ALL'OSCURO DI TUTTO – IN OGNI CASO LA PUBBLICITÀ DEL MATRIMONIO FINTO LE HA FATTO BENE: IN USCITA IL DISCO “CORAZON DE VACACIONES” ACCOMPAGNATO DA FOTO SEXY E UN VIDEOCLIP IN CUI SI ACCOMPAGNA CON MASCHIONI DI COLORE – VIDEO + FOTOGALLERY