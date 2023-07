“CORRADO MI DISSE: “CONTINUI A FARE LA SCEMA CHE SARÀ IL SUO SUCCESSO” – I PRIMI 60 ANNI DI ANTONELLA ELIA: “ALLA FINE MI FA GIOCO PASSARE PER OCA DISTRATTA, SONO FUORI DAL MONDO” - LA LITE CON BONGIORNO: "QUANDO APPLAUDII LA SIGNORA CHE AVEVA RIFIUTATO LA PELLICCIA, MIKE MI ASFALTÒ: ANCHE SE SEI ANIMALISTA, LO SPONSOR È SACRO. ME NE DISSE DI TUTTI I COLORI E MI MISI A PIANGERE. POI MI ABBRACCIÒ: “NON FARE COSÌ SOLO PERCHÉ TI HO DETTO CHE SEI RINCOGLIONITA” – E SU RAIMONDO VIANELLO... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per repubblica.it

Ride: «Lo so, lo so, la gente si chiede sempre se ci sono o ci faccio. È il destino delle bionde, che per definizione sono senza cervello. Ma io in realtà sono mora».

Antonella Elia, una vita in tv — al fianco di Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello — due volte all’Isola dei famosi, una da vincitrice nel 2012 e una passata alla storia per la rissa con Aida Yespica, è molto simpatica. Gioca a fare la svampita e le riesce benissimo. «Ho fatto l’ultima Isola in onda sulla Rai e Aida era tra i finalisti, sembrava diventata santa, santa Aida, una trasfigurazione come nei quadri di Raffaello».

Però nel 2004 vi siete prese per i capelli, non bellissimo.

«Sì, ma a riguardare quel filmato fa ridere. Anche perché lei era il doppio di me, mi poteva sbriciolare».

Da settembre sarà presenza fissa su Rai 2: con Diaco a “BellaMa’” e con la coppia Perego- Ventura a “Citofonare Rai 2”.

«Pierluigi è una persona colta, libera. Con Paola e Simona mi trovo benissimo, sono donne generose, amorevoli, mi sostengono. In tutti gli ambienti deve prevalere l’umanità».

A novembre compirà 60 anni: Dna, ginnastica, dieta?

«Tengo molto al fisico, amo fare sport, mi muovo per produrre le endorfine è importantissimo. Poi ho la paranoia dei rumori, se sento Pietro (Delle Piane, il fidanzato ndr) respirare, mi disturba. Sto diventando isterica».

Corrado la scelse per “La corrida”. Cosa lo colpì?

«Al provino scoppiò a ridere. Corrado era un essere umano con valori profondi, affettuoso, ci davamo del lei è diventato un punto di riferimento nella mia vita. Non avevo nessuno, mi accompagnava anche dal dottore. Era un papà».

Raimondo Vianello la strapazzava, e Sandra Mondaini?

«Mi volevano bene, Sandra con me era materna, dolce. Raimondo mi prendeva in giro. Siccome facevamo Pressing e io di sport sapevo poco, gli chiesi: studio le squadre? “Per carità non perda tempo”. Lasciava tutto all’improvvisazione, e il gioco era quello. Ripeteva: “Lei non si preoccupi, si faccia le unghie”. E infatti avevo mani perfette».

Mike si arrabbiò davvero con lei per la pelliccia?

«Eccome. Anche lui è stato una figura paterna, quando applaudii la signora che aveva rifiutato la pelliccia fu un gesto spontaneo. Mike mi asfaltò: anche se sei animalista, lo sponsor è sacro. Me ne disse di tutti i colori e mi misi a piangere. Poi mi abbracciò: “Non fare così solo perché ti ho detto che sei rincoglionita”».

Allora: lei fa l’oca e poi si è trovata comoda nel ruolo? Spieghi.

«Io c’ero: stordita svampita oca distratta. Alla fine mi fa gioco, mi trovo bene a fare la scema, sono fuori dal mondo, il mio è “il favoloso mondo di Antonellie”. Corrado mi disse: “Continui a fare la scema che sarà il suo successo”».

Ma questo nasconde altro.

«Un’enorme malinconia, una voragine di dolore e solitudine. Sono inadeguata, c’è un mondo che non voglio esternare e magari esce fuori in un’intervista. Odio fare pena».

Rimpianti?

«Sul lavoro è andata come doveva andare, mi sono pentita di aver lasciato la tv per fare La bella e la bestia, forse se fossi stata più coerente oggi sarei una conduttrice canonica. Nel privato, ho il rimpianto di non avere avuto un figlio, con Pietro mi sarebbe piaciuto. Non ho grande istinto materno ma una cosa l’ho capita: le donne scelgono il compagno per costruirsi una famiglia».

