"Un personaggio famosissimo, sessantenne, numero 1 della tv mi ha chiamato dopo #Belve e mi ha detto in siciliano <'Ta sucano>" #domenicain Nessuno ha capito che parla di Fiorello pic.twitter.com/eRXNDZDkNE — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 1, 2023

Estratto dell'articolo di Serena Riformato per “La Stampa”

fabrizio corona a domenica in

Rai Uno, Domenica In, ore 14,30 circa: l'ospite di apertura di Mara Venier è Fabrizio Corona, fresco di scarcerazione. L'ex paparazzo è libero dal 24 settembre ed è subito tornato all'attività che più ha contribuito a renderlo famoso: far parlare di sé, possibilmente male.

Lo schema si conferma anche nel corso dell'intervista sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Ma questa volta Corona decide di spararla più grossa. Tant'è che sui social monta l'indignazione: «La Rai blocca il programma di Roberto Saviano contro le mafie e lo caccia a pedate ma preferisce spalancare le porte a Fabrizio Corona, che squallore», scrive uno spettatore.

mara venier con fabrizio corona a domenica in

Tutto parte da un ricordo apparentemente innocuo del padre Vittorio […]. «Era incorruttibile», dice l'ex fotografo, prima di raccontarne le vicende professionali: «Nel momento di maggior popolarità e successo, arrivato a Mediaset, quando Silvio Berlusconi scende in politica, decide di non accettare il compromesso politico e il compromesso ideologico di dover avere un'idea conforme e quindi spingere tutta l'informazione…». Lì parte l'attacco frontale alla categoria: «L'informazione che oggi è tutta corrotta e si paga per i soldi».

- Non credo nella psicologia - Invece ci dovresti andare almeno tre vole a settimana #domenicain pic.twitter.com/0AOHJ00UHz — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 1, 2023

fabrizio corona a domenica in 4

Venier interviene, imbarazzata, eppure debolmente: «Tutta corrotta corrotta no, ci sono pure i giornalisti seri. Non mi far difendere sempre la categoria...». Il "re dei paparazzi" aggiusta il tiro: «Non corrotta, populista, quelli di destra vanno con quelli di destra, quelli di sinistra…». La conduttrice si spazientisce, capisce che il terreno è scivoloso: «Sì, ma io ti ho chiesto di tuo padre, non me ne frega della destra». Dopo una decina di minuti, Venier torna sul tema per prendere le distanze: «Vorrei ribadire che ci sono i giornalisti onesti, non puoi fare di tutta l'erba un fascio». Corona cerca di buttare la palla in tribuna: «Io parlo di onestà intellettuale». La polemica però è già montante, lo scambio non è passato inosservato.

fedez con la foto di galeazzo bignami

«Ma la Rai vede cosa va in onda su Rai 1?», commenta l'inviato di "Piazzapulita" Alessio Lasta su X, ex Twitter: «Un corruttore che dà dei corrotti ai giornalisti, che dice di bersi quindici Americani con psicofarmaci, che tratta con frasi machiste la sua fidanzata ("faccio i miei doveri con lei") come se il maschio decidesse tutto».

Il riferimento è ai precedenti di Fabrizio Corona: l'ex fotografo ha scontato dieci anni dopo essere stato giudicato colpevole per i reati di corruzione, estorsione, spaccio di soldi falsi, bancarotta. È stato arrestato nel 2013, dopo una condanna definitiva per aver tentato di ricattare con foto private l'ex calciatore David Trezeguet.

LA DAGONEWS SULL OSPITATA DI FEDEZ BLOCCATA DALLA RAI MELONIANA

L'indignazione social si addensa subito intorno a questa osservazione: la dirigenza del servizio pubblico lascia libero Corona di esprimersi con offese e parolacce sulla rete ammiraglia, ma valuta «inopportuna» la partecipazione di Fedez a "Belve", il programma di Francesca Fagnani su Rai2, per via dei burrascosi rapporti del cantante con i vertici del servizio pubblico (e con la destra al governo). Su X molti sollevano dubbi sulle scelte dell'azienda pagata dai contribuenti: Viale Mazzini a fine luglio ha cancellato dai palinsesti "Insider", il programma già registrato di Roberto Saviano sulle mafie. Ma offre, accusano, un palcoscenico al pregiudicato Corona per elencare la sua dieta di pillole e superalcolici, dire che i giornalisti sono «tutti corrotti» e i magistrati «comandano la vita della gente».

roberto saviano ad amici

fabrizio corona a domenica in

fabrizio corona a domenica in 3 FABRIZIO CORONA ANNUNCIA LA SUA OSPITATA A DOMENICA IN FABRIZIO CORONA ANNUNCIA LA SUA OSPITATA A DOMENICA IN fabrizio corona a domenica in 1 fabrizio corona a domenica in 2