“CRISANTI, BASSETTI E PREGLIASCO SONO DIVENTATI DEGLI INGUARIBILI NARCISISTI” - ALDO GRASSO SI CUCINA I TRE VIROLOGI (O QUEL CHE SONO: EPIDEMIOLOGI? INFETTIVOLOGI?) PER LA LORO ESIBIZIONE CANTERINA: “IN OSPEDALE, CON UN CAMICE BIANCO, MERITANO TUTTO IL NOSTRO RISPETTO; IN VIDEO, IN VERSIONE SORELLE BANDIERA, SONO SOLO UNA TRISTE PARODIA. DALLA TRAGEDIA ALLA FARSA IL PASSO È BREVE” - VIDEO

Aldo Grasso per www.corriere.it

Mentre la variante Omicron avanza con la tracotanza di chi vuole rigettarci ancora nell’angoscia, i virologi (o quel che sono: epidemiologi? O infettivologi? ) Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco si sono trasformati in canterini e si sono esibiti in un’interpretazione sui generis sulle note di Jingle Bells per «Un giorno da pecora» su Rai Radio1: «Sì sì sì vax vacciniamoci - Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare - Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu - Se vuoi andare al bar -felice a festeggiar - le dosi devi far - per fare un buon Natal».

Dicono, i tre tenori, che l’hanno fatto per alleggerire la tensione, per dire cose molto serie in modo simpatico (Bassetti), per portare una nota d’allegria in tanta tristezza.

Star televisive

La realtà è che ormai si comportano come star televisive, basterebbe calcolare il tempo che passano sotto i riflettori. A fin di bene, dicono loro, per portare una parola di competenza, e nessuno lo mette in dubbio, ma la tv ha le sue leggi e si fa presto a passare da spettatori a spettacolo.

Nonostante l’aria burbera (Crisanti e Bassetti), nonostante l’aria dimessa (Pregliasco), i tre sono diventati degli inguaribili narcisisti, pronti a sguainare le spade nei talk show, a dire la loro su tutto. Corteggiati dai conduttori, non fa certo loro difetto la disponibilità alla pubblica scena (quando mai capiterà loro un’altra occasione così?).

Riso amaro

Ridiamo della canzoncina, ma è un riso amaro perché ogni volta che i più esposti fra i virologi (o quel che sono: epidemiologi? O infettivologi?) si esibiscono alla radio o in tv capiamo quanto scarsa sia la comprensione del loro ruolo e del momento difficile che stiamo attraversando.

Fanno la stessa impressione di quando i preti imbracciano la chitarra e cominciano a salmodiare rincorrendo i «tempi moderni». In ospedale, con un camice bianco, meritano tutto il nostro rispetto; in video, in versione Sorelle Bandiera, sono solo una triste parodia. Dalla tragedia alla farsa il passo è breve

