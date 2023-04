“CRISTINA SCUCCIA HA UNA FIDANZATA IN SPAGNA” – ALL’“ISOLA DEI FAMOSI” POTREBBE ARRIVARE IL COMING OUT DELL’EX SUORA, ADESSO SPIAGGIATA SU UN'ISOLA DELL’HONDURAS: SECONDO ALCUNI RUMORS, DOPO IL RITORNO ALLA VITA LAICA, L’EX MONACA SI SAREBBE TRASFERITA A MADRID DOVE AVREBBE UNA RELAZIONE CON UNA DONNA. PARE CHE LA SUA PASSIONE PER… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Cristiano Sanna Martini per www.tiscali.it

"Ha una compagna in Spagna". La bomba, così viene definita, che sta per deflagrare sugli ascolti dell'Isola dei Famosi (reality già contraddistinto dai modi padronali e aggressivi di una Ilary Blasi che maltratta i sopravvissuti in Honduras) riguarderebbe una relazione saffica fra Cristina Scuccia, la ex componente dell'ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, e una presunta fidanzata in terra Spagnola.

Da dove viene questo rumor? Dal magazine online MowMag che scrive: "Stando a quanto ci riferisce una gola profonda ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione." Cristina Scuccia che non è più suora da tempo e che con il ritorno alla vita laica si è trasferita a Madrid avrebbe lì la sua compagna.

MowMag rincara la dose: "Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai". Come lo si sa? A MowMag lo avrebbe detto una "gola profonda" ben informata.

Se sei pubblico smetti di essere privato

D'altra parte, per aggiungere carne gossippara al fuoco, si parla anche di attrazione fra Cristina Scuccia e un'altra concorrente, Claudia Motta.

Prima c'erano state le accuse di aver bestemmiato in diretta tv (per aver detto mio Dio di fronte al vento sollevato dalle pale dell'elicottero, a questo livello siamo arrivati quanto al sapere di cosa si parla) e il colpo di fiocina per essere apparsa in panni civili "troppo sexy" nel video del suo primo singolo La felicità è una direzione. Cristina Scuccia comincia a pagare il prezzo della notorietà. […]

