“IL CROLLO DELL’EROTISMO CON IL VIRUS? L’UCCELLO NON VUOLE PROBLEMI” - LA SAGGEZZA DI GIANCARLO MAGALLI: “CON L’EPIDEMIA MI CHIEDONO PRESTITI. MA NON HANNO MAI SMESSO, E IN TANTI! C'È MARCO BALDINI CHE RICORDA SEMPRE QUANTO SONO STATO CARINO A DARGLI 5.000 EURO, MA NON LI HO MAI RIVISTI. MA ORA HA CREDITORI PEGGIORI DI ME - LA D'URSO HA PREGATO CON SALVINI? IO PREGO CHE CESSINO QUESTE PREGHIERE…”

Alessandro Ferrucci per il “Fatto quotidiano”

giancarlo magalli foto di bacco

C' è chi sostiene di aver visto Giancarlo Magalli, all' uscita della sua trasmissione, I Fatti Vostri, accanto ai vigili e durante i controlli: "Ma no, mi sono solo fermato per vedere come andava".

E come va?

Più si va avanti e più e dura, ora c' è anche il sole; (cambia tono) sono anni che a Pasquetta piove, anzi diluvia e adesso è previsto bel tempo.

Molte persone escono

E per trovare una giustificazione si sono inventati di tutto, tra un po' vanno a scippare i bimbi negli orfanotrofi, o li strappano alle balie.

giancarlo magalli

Gli anziani no

Ieri in trasmissione c' era una signora di 102 anni, guarita.

A "I Fatti Vostri" niente pubblico

Per fortuna resistono gli spettatori, ma la situazione non è allegra, sembra di vivere nel libro Dieci piccoli indiani (di Agatha Christie): un po' alla volta sono andati via tutti.

L'hanno rimasta solo

Prima Paolo Fox, poi l' orchestra e Morselli; a seguire trucco, parrucco e costumi.

GIANCARLO MAGALLI OSPITE DI SAVERIO RAIMONDO SPARA ALLA VOLPE

E lei?

Ho tre giacche nel camerino; (ride) chi va in crisi sono le donne.

Che succede?

Non sono capaci di truccarsi da sole, sono improvvisamente invecchiate di vent' anni.

Mentre lei

Al massimo mi devo tagliare i capelli.

In generale, è preoccupato?

Adesso dobbiamo affrontare le questioni grosse, ma con il successivo rimbalzo economico saranno altri guai.

giancarlo magalli

Le chiedono prestiti?

Non hanno mai smesso, e in tanti! C' è Marco Baldini che ricorda sempre quanto sono stato carino a dargli 5.000 euro, ma non li ho mai rivisti.

Difficile

Ha creditori peggiori di me.

Giudizio sul governo.

All'inizio sembrava incerto, poi è diventato un modello internazionale, e quelli che prima ridevano, ora stanno a casa con il virus.

Quindi

Abbiamo dimostrato che tanto stupidi non siamo.

GIANCARLO MAGALLI

Un "però".

Dovrebbero imparare a prendere uguali decisioni nello stesso momento.

L'opposizione?

In Italia è sempre quella che grida "avete sbagliato" o "non siete capaci"; mi piacerebbe avere un ruolo alla Casalino e suggerire.

Cosa?

Ammettere una volta che l' altro ha presentato una buona idea. Sarebbe da ovazione.

Le mancano gli applausi?

Insomma (un secondo di silenzio); mi mancano le reazioni, le risate, il brusio o il silenzio durante le interviste. Così mi sento in ghiacciaia.

MARCO BALDINI

I collegamenti?

La linea cade in continuazione, poi quando rallenta e parlano sembrano balbuzienti.

Dolore.

E spesso gli ospiti non sono abituati al fai-da-te: ieri un ricercatore è riuscito a far cadere per tre volte il cellulare.

La D'Urso ha pregato con Salvini. Lei?

Prego che cessino queste preghiere.

Malena ha denunciato al Fatto un crollo maschile nell'eros

La vicinanza può risultare pericolosa, e poi c'è un vecchio detto sempre valido: l' uccello non vuole problemi.

Comunque, prosegue in tv.

BARBARA D URSO SALVINI ETERNO RIPOSO

È consolatoria, specialmente in questo momento, solo che un giorno mi dicono "sei troppo allegro, ci sono i morti", e quello dopo "troppo triste, va tirato su il morale".

Difficile.

In alcune situazioni non ci capisco niente; però vogliamo essere di conforto, offrire compagnia.

Cosa sta imparando?

È come avere il cancro e guarire: metti in ordine i valori, capisci quali sono le priorità.

Una fregatura inedita?

Prima potevi bluffare con il telefono: "Non ci sono!"; oggi no, niente bugie e ti beccano con le video-chiamate pure quando sei al bagno.