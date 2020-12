21 dic 2020 12:25

“CURIOSO UN CAST DI SANREMO FATTO PER PIACERE A QUELLI CHE NON LO GUARDANO” – SERGIO CAPUTO RANDELLA IL TANDEM AMADEUS-LUCIO PRESTA PER LA SCELTA DEI 26 BIG PER L’ARISTON - RAI1 DÀ L'ADDIO ALLA VECCHIA SCUOLA (RAPPRESENTATA UNICAMENTE DA ORIETTA BERTI) E FA LARGO AD UNA GENERAZIONE DI MISCONOSCIUTI, VENUTI SU A TALENT E YOUTUBE. IN PRATICA CI SEMBRERÀ DI ASCOLTARE UNA PLAYLIST DI SPOTIFY, TIPO INDIE-TRAP ITALIA 2021. CHISSÀ SE QUESTO AZZARDO VERRÀ PREMIATO DAL PUBBLICO…