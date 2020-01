Alberto Dandolo per “Oggi”

PICCININI BALLERINA PER MILLY CARLUCCI

Milly Carlucci, 65, e il suo gruppo di lavoro continuano la ricerca dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo show tornerà in onda su Rai 1 a fine marzo: tra i candidati ballerini c'è anche Francesca Piccinini, 41. La pallavolista aveva già partecipato l'anno scorso alla trasmissione come ballerina per una notte.

ISABELLA BORROMEO E UGO BRACHETTI PERETTI, AMORE AL CAPOLINEA

Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio tra Ugo Brachetti Peretti, 54, e Isabella Borromeo, 44 , primogenita del conte Borromeo e della modella tedesca Marion Zota. Il noto petroliere e la bionda rampolla sono sposati da 15 anni e hanno avuto tre figli. Isabella è una delle tre sorellastre di Beatrice, sposata a Pierre Casiraghi

RAFFAELLA CARRÀ SBARCA SU RAI 1? IL SOGNO DEL DIRETTORE COLETTA

A Viale Mazzini gira voce che il nuovo direttore di Rai 1 Stefano Coletta, 54, avrebbe un sogno nel cassetto: riportare sulla prima rete del servizio pubblico Raffaella Carrà, 76. Proprio il dirigente ha convinto la Carrà a realizzare per Rai 3 la trasmissione A raccontare comincia tu, che presto tornerà in onda con quattro nuove puntate. In quale altro progetto vorrebbe coinvolgerla? Ah, saperlo...

LICIA NUNEZ E IL POTENTE AMMIRATORE SEGRETO

La partecipazione di Licia Nunez al Grande Fratello Vip non sta certo passando inosservata. L’attrice della fiction Le tre rose di Eva conterebbe su un potente ammiratore segreto. Di chi si tratta? Ah, saperlo…

LEVANTE E DIODATO, INCONTRO IMBARAZZATO TRA GLI EX A SANREMO

I cantautori Levante e Diodato sono stati selezionati da Amadeus tra i big della 70° edizione del Festival di Sanremo. I due artisti hanno da poco concluso la loro relazione e gli incontri sanremesi avrebbero provocato non poco imbarazzo all’ex coppia. Come si comporteranno in Riviera?

INDOVINELLI

IL CONDUTTORE SI PREPARA A ENTRARE NELLA "CASA"

A Cinecittà gira voce che un noto conduttore ben presto potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia in qualità di ospite. Una presenza destinata a fare molto rumore. Chi è?

LUI FA GIRARE LA TESTA A TUTTE, MA RESTA FEDELISSIMO ALLA MOGLIE

Lui è un volto del piccolo schermo che sta muovendo i primi passi nel ruolo di conduttore. È bello e fa perdere la testa a colleghe e collaboratrici. Sua moglie però non ha nulla da temere. Chi è?

IL REALITY PROSSIMAMENTE IN ONDA CORTEGGIA LA NOTA POLITICA

Il famoso reality, in onda nei prossimi mesi, sta facendo una corte spietata a una nota politica italiana. Di chi stiamo parlando?

