Alberto Dandolo per Dagospia

tommaso zorzi dayane mello

Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi, Gabriel Garko, Adua Del "Teschio", Massimiliano Morra, un ex velino e Stefania Orlando autrice e interprete della hit gaia "A Troia". No, non è la vip list di Muccassassina e nemmeno quella del virologo dei famosi meneghino che prescrive la ricetta della Prep. Signore, signori e Signorini siamo nella casa del “Grande Fratello Vip”. Una surreale alcova di tipologie umane e "dis-umane" che ben descrive valori e disvalori di personaggi che si riappropriano di loro stessi sbandando a favore dei flash. Diventando persone.

dayane mello e adua del vesco

DAYANNE MELLO, L'UNICO VERO MASCHIO

Virile, maschio, protettivo e selvatico: Dayanne e' l'unico vero “maschio” di questa surreale edizione del reality piu' in vista del Paese. Con amazzonico testosterone, è riuscita a far capitolare Adua con scaltra naturalezza. E' stata lei a favorire l'unica vera transizione documentata in diretta tv: quella da Adua a Rosalinda. Un passaggio graduale e insieme violento. Fatto di abbracci e carezze. Di notti dolci e feroci. Di osmosi e distanze.

cristiano malgioglio al gfvip

Dayanne, come tutti gli uomini veri, ha poi preferito che Rosalinda iniziasse a fare le sue scelte.

Dayanne, vincitrice a-morale di questa edizione, ha indurito nuovamente il suo cuore e ha preferito guardare avanti. E al cospetto di tutto ciò diventa ovviamente inautentica la confessione di Garko sulla sua omosessualità ad inizio edizione: esser pagati per dire la verita' e' certamente meno coraggioso dell'esser pagati per dire bugie e incarnare un sogno pubblico.

tommaso zorzi francesco oppini 2

ZORZI-MALGIOGLIO-URTIS

Una triade da Gay Pride baraccone e colorato. Ma solo sulla carta. Eh si, perché poi ogni maschera cade quando si è costretti ad una dorata, prolungata e forzata cattività. Ed ecco che la Malgy, mentre piange ricordando sua madre, diventa a sua volta madre di Zorzi. Lo stringe in un abbraccio senza soluzioni: Cristiano fa confessare a Tommaso il suo amore per Francesco Oppini senza concedergli alcuna speranza. Una doccia fredda. Fatta di disincanto e materno, lucido realismo. Realismo che fugge Giacomina Urtis attraverso le sue lenti a contatto azzurro cielo e 2 zigomi che manco la Ferilli!

DAYANE MELLO

ORLANDO E RUTA, ICONE FROCIONE

Quale drag queen non ha sognato in questi mesi di possedere le extension della Ruta? Così meravigliosamente innaturali e posticce. Così precarie come il suo abito da sposa indossato in diretta o quello da sera messo anni or sono ad un ballo con Alberto di Monaco. Una lotta impari con la vera icona gaia della Casa: Stefania Orlando.

Lei, che sarà ricordata dalle dark room dei locali gay di tutta Italia per il suo unico, vero capolavoro musicale: "A Troia".

Centinaia di "Duomo- sessuali" hanno vissuto sodomie confuse ascoltando lei che in musica urlava: "A Troia, con gioia incontri il tuo boia/ il lusso e la voglia/ si trovano a troia/

tommaso zorzi e giacomo urtis 6

lussuria, invidia, superbia, accidia.."

LE FRATTAGLIE

E non c'è successo televisivo vero che non si nutra di frattaglie. Di quella seconda fila che reclama flash. E che crea dinamiche pop. A volte fanno rumore anche quelli che vengono esclusi e che reclamano un posto al sole. In questa edizione uno in particolare...

grande fratello vip 2 grande fratello vip 1 tommaso zorzi simona orlando 3

Chi è? Ah, NON saperlo...

