Fabio Fabretti per "www.davidemaggio.it"

Tutto è pronto per il via ufficiale del Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade – in studio ma soprattutto nella Casa – nel corso della prima puntata.

Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della prima puntata

21.33: Con le immagini della prima puntata del Grande Fratello 1, datata 14 settembre 2000, e della ‘nuova’ Casa, inizia ufficialmente il GF Vip 5.

21.36: Entra in studio un commosso Signorini: “Oggi è un giorno di festa. Oggi sono iniziate le scuole”. Poi saluta il (poco) pubblico presente in studio e chiama il suo compagno d’avventura: Pupo.

Matilde è la prima vip ad entrare nella Casa

21.42: I due si collegano con Antonella Elia, che è sulla passerella. L’ex gieffina vorrebbe entrare nella Casa, ma è chiamata in studio a fare l’opinionista. E via alla clip di presentazione sulla prima vip in arrivo: Matilde Brandi. Elegante ed emozionata: “Non sapevo di essere la prima. Mamma mia!”. Il conduttore ricorda che questo per lei è il primo reality a cui partecipa. Poi un videomessaggio delle due figlie, che la fanno commuovere: “Ti aspettiamo per fare l’albero di Natale”. Ah!

21.49: Matilde entra nella Casa e raggiunge una mega lavatrice, dove qualcuno ha lasciato qualcosa per lei: una t-shirt bianca con la scritta “è una vita che ti aspetto!”. Sulle note di A chi, ecco Fausto Leali, il secondo concorrente della serata. Pupo canta e dedica la canzone ad Antonella. E Alfonso manda la clip che presenta il cantautore.

22.03: Signorini spiega che “nella Casa c’è una stanza segreta: la Social Room”. Le immagini ’scrutano’ sulle mani di un vippone che si è impossessato dell’account Twitter del programma, dove ogni tanto potrà twittare sui suoi coinquilini durante la diretta. Chi sarà?

22.08: Terzo rvm, terzo concorrente: Enock Barwuah. Pubblicità.

Enock chiede giustizia per Willy

22.17: Il fratello di Balotelli raggiunge la passerella e dedica un pensiero particolare proprio a Mario: “E’ anche il mio migliore amico”. La Elia non ha dubbi: “Io credo che Enock sia molto più bello di Mario Balotelli”. Alfonso ne approfitta per ricordare Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso giorni fa. Il calciatore: “Nel 2020 è inammissibile che succeda questa roba qua. Giustizia per Willy”.

22.21: Clip su un’altra concorrente: Dayane Mello, che arriva sulla passerella e saluta Enock. “Sono molto nervosa”, ammette. Alfonso dice che i due si conoscono da un po’ di tempo. Entrano nella Casa passando dalla “Pupo porta”, afferma il conduttore; i due vipponi ’scivolano’ giù in un tunnel, fino a raggiungere Matilde e Fausto, che intanto mangiano e bevono.

22.30: Viene presentata Patrizia De Blanck, che arriva a bordo di un ape car. “Dite alla maestranze di alzare l’audio che si sente poco”, dice la contessa, che subito si lascia scappare un sentito vaffa! Ad attenderla, tutto per lei, un bel pied-à-terre.

22.39: Il conduttore richiama i vipponi in salone per rivelare loro l’identità del concorrente che si trova nella social room e che ha scritto alcuni tweet che li riguarda. Si tratta di Tommaso Zorzi; via alla sua clip di presentazione. L’influencer ha avvisato Dayane via Twitter: “Giù le mani da Enock”. Il calciatore incassa: “Va bene tutto”. “Ma questo è outing”, commenta Pupo. Pubblicità.

22.53: Zorzi si unisce ai vipponi entrati nella Casa.

23.00: Continua la presentazione dei vip; il prossimo è Andrea Zelletta, che già si trova nella camera da letto. Viene ritrasmesso l’ormai celebre (e imbarazzante) scherzo de Le Iene alla fidanzata, prima di essere raggiunto da Matilde e Dayane.

23.15: La De Blanck muove i primi passi nella sua ‘abitazione’ e mangia qualcosa. C’è anche un bel buffet di benvenuto: ceci, fagioli, tonno e cioccolato.

23.18: Signorini anticipa che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stanno per arrivare, ricordando che sono stati fidanzati e soprattutto che la storia non è finita per nulla bene. Lei, a quanto pare, quando ha saputo della presenza dell’ex nel cast, ha espresso anche la volontà di rinunciare al programma. Intanto, viene presentata con un filmato. Lui è nella Mistery Room. Pubblicità.

23.30: La Del Vesco ’sfila’ in passerella. Il conduttore rivela dell’anoressia di cui ha sofferto l’attrice, arrivata a pesare 32 chili. Lei entra nella Casa. Poi la clip sul suo ex.

23.36: Alfonso si collega con lui. L’attore racconta la storia con Adua, che non vede da circa due anni. Ammette: “Io sono una persona molto gelosa (…) Eravamo concentrati sulla carriera”.

Adua e Massimiliano si rivedono (loro malgrado) dopo 2 anni

23.42: Morra entra nella Casa e trova soltanto la ex. Le porge la mano, ma lei lo allontana: “Basta il saluto”. Lui spiega di voler guardare avanti e di scusarsi se e quando ha sbagliato. Lei approva ma è una furia: “Tu sai quello che m’hai fatto (…) Non mi fai né caldo né freddo”. Adua ci tiene a dire che è fidanzata, così come lo è Massimiliano. E aggiunge: “Mi fa piacere che ha capito, ma per lui…”.

23.48: Si parla anche di uno scontro fisico – con tanto di filmato/prova – di qualche anno fa tra Morra e Francesco Testi (anche lui attore, ex gieffino) proprio a causa della gelosia per Adua. Tutto, però, sembra chiarito. “Nella vita tutti sbagliamo”, ammette Morra. La Del Vesco condivide ma punge: “Io con te non credo di aver sbagliato”. Per la Elia lui ha recitato una parte, mentre lei non vuole rivelare alcuni segreti sulla loro storia. Pubblicità.

00.05: Tutti gli uomini in confessionale ad assistere alla clip di presentazione di Flavia Vento e soprattutto al suo canto delle sirene live. Un’odissea! Poi ci pensa Enock ad andare a prendere la ’sirena’ e portarla dal resto del gruppo.

La contessa contro Zorzi

00.16: Rvm sulla De Blanck, che resterà a dormire nel suo pied-à-terre. Intanto, però, può raggiungere gli altri fino al termine della puntata. Saluta tutti, tranne Zorzi, che le ha dato della contessa decaduta in una recente intervista. Lui glissa: “No, ma quando? Parliamo”. Interviene Signorini: “Contessa lei non deve dare retta a tutte le caz*ate che scrivono i giornali”. L’intervista era su Chi, il suo settimanale! Patrizia è una furia con Tommaso: “Io non sono decaduta, stron*o!”. Poi lui si scusa con tanto di bacio. Pace fatta, ma i vaffa della contessa continuano: “Così bello, così stron*o. Taci!”. Pubblicità.

00.41: Prova di ballo in arrivo per Matilde, con Tommaso e Andrea; in palio il budget della prima settimana. Intanto Alfonso chiede alle single (Patrizia, Flavia e Dayane) di raggiungere il confessionale e manda la clip sul prossimo vippone: Pierpaolo Petrelli.

00.49: L’ex velino è bendato nella camera da letto. Antonella gli chiede di togliersi la camicia. Viene raggiunto dalla De Blanck e dalla Mello per un appuntamento al buio. Pubblicità.

1.05: Signorini punge: “Posso collegarmi con la sala del ballo o mi arriva la diffida della Carlucci?”.

Le nomination

1.08: Prime nomination. Il vip più nominato non andrà al televoto, ma nella Casa non lo sanno. Tocca alle donne: possono nominare solo gli uomini.

1.10: La prima ad essere chiamata in confessionale è Dayane: nomina Massimiliano perché “non mi ha mai guardato”. Poi Patrizia: nomina Tommaso perché “io perdono ma non dimentico”. E Adua: nomina Massimiliano per ovvi motivi.

1.15: Brandi, Zelletta e Zorzi ballano. Dallo studio è sì: prova superata, budget per la spesa conquistato.

1.17: Si torna alle nomination con Flavia in confessionale: nomina Andrea a caso. Chiude Matilde: nomina Massimiliano perché “questa diatriba con la ex fidanzata non mi è piaciuta”. Pubblicità.

1.28: Il più nominato è Morra, che se l’aspettava: “Non avevo dubbi”. La punizione è la mega lavatrice: dovrà dormire lì. Ma il posto è per due: l’attore decide di portare con sé Enock. “Che cul0!”, commenta il calciatore.

1.31: Signorini saluta i suoi vipponi: “Ci vediamo venerdì”. Poi annuncia: tutti vanno al televoto, che è in positivo. Via alle votazioni: i più votati saranno immuni nelle nomination della prossima puntata.

1.34: La puntata finisce qui.

Saverio Capobianco per "www.davidemaggio.it"

A Milly Carlucci, ieri sera, saranno fischiate le orecchie. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, ha tenuto banco una prova di ballo il cui esito era determinante per il budget settimanale dei concorrenti. Così Matilde Brandi, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta in poco tempo hanno dovuto studiare e preparare una coreografia. Sotto l’occhio vigile di Alfonso Signorini, i tre sono stati ‘rinchiusi’ in una stanza per allenarsi.

Ad un certo punto il conduttore ha voluto collegarsi e parlare con loro, un po’ come accade a Ballando con le stelle quando Milly Carlucci si collega con la sala delle stelle, in cui i vip aspettano di essere chiamati in pista. Ecco, anche Signorini evidentemente ha avuto la stessa sensazione, e ha messo così le mani avanti, pungendo la padrona di casa del programma ballerino:

“Scusate devo fare una domanda al Grande Fratello, però voglio l’ufficialità. Io posso collegarmi in diretta con la sala prove del ballo? Non è che arriva una lettera di diffida dalla Carlucci? No, eh?”

scherza il conduttore, che poi in maniera scaltra si ‘tranquillizza’ dicendo che la Carlucci fosse sua amica (e che dunque, implicitamente, non lo avrebbe mai diffidato). È chiaro che quello di Signorini è un perculo bello e buono, e si riferisce alle battaglie legali, e non, che la Carlucci ha fatto negli anni per difendere gli elementi costitutivi del suo format, alcune delle quali eccessive (l’ultimo episodio è relativo ad una lettera di diffida arrivata a Mediaset per Amici Celebrities).

Giada Oricchio per "www.iltempo.it"

Allarme al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti della quinta edizione, ha la febbre alta. Lunedì sera è andata in onda la prima puntata del reality show di Canale 5 e l’influencer, poco dopo il suo ingresso, si è avvolto in una coperta lamentando brividi di freddo. Una volta finita la diretta, ha chiesto il termometro. Zorzi scottava tanto che è dovuto intervenire il medico con zitromax e tachipirina.

Il timore è che si possa trattare di Coronavirus, tuttavia sembra che la febbre sia dovuta a uno sbalzo di temperatura (anche se sia in casa sia fuori i gradi sono elevati, nda) perché tutti i concorrenti sono sottoposti a tampone ogni due giorni e finora sono risultati tutti negativi.