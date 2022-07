12 lug 2022 19:44

“LE DICHIARAZIONI DI ILARY COME AL SOLITO SONO FUORI LUOGO, EGORIFERITE E ACCUSATRICI” – “FURBIZIO” CORONA SI TOGLIE QUALCHE MACIGNO DAI MOCASSINO E ATTACCA LA BLASI: “DOPO ESSERSI SPOSATA IN DIRETTA TV E AVER VISSUTO DI COPERTINE, ESSERE DIVENTATA QUALCUNO GRAZIE AL GOSSIP E SOLO PERCHÉ È STATA LA COMPAGNA DI TOTTI, CHIEDE DI NON SPECULARE. QUANDO LEI LO HA FATTO PER 20 ANNI" – “SPIACE PER I FIGLI MA LA DECISIONE DI ESPORLI SEMPRE È STATA LA LORO" – GLI SCAZZI PRECEDENTI: LA LITE AL “GF VIP” IN CUI LA “PUPONA” GLI DIEDE DEL “CACIOTTARO” E L’INTERVISTA A “GENTE” NEL 2005 A FLAVIA VENTO