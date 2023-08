La fine della storia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi - video lo spiffero

tweet sul caso segre seymandi 2

Sputtanescion di Segre per i tradimenti di Seymandi, Belen che posta video di cervi per sputtanare De Martino, le corna sgrammaticate di Temptation Island. Ricchi e colti, belli e famosi, poveri e ignoranti: la sostanza non cambia.

Le corna stanno bene su tutto (e tutti).

Riassumo:

1) Un uomo (MOLTO benestante) scopre il tradimento (doppio) della quasi moglie.

2) Annulla l’imminente matrimonio.

3) Racconta pubblicamente i fatti così da evitare che lei distorca l’intera storia. Secondo molti, è stato “violento”.

Sicuri di stare bene?

#Segre

tweet sul caso segre seymandi 6

Tutti eleganti con le corna degli altri.

SHADE

Shakira fa la canzone contro Pique: ahahah queen slay omg lmaooo lo ha umiliato!

Un povero vecchio sputtana la tipa che lo ha cornificato più volte: revenge porn non è giusto violenza!!1!1!!

Se il discorso di #Segre l’avesse fatto una donna, nello stesso modo o anche aggressivamente (vedi Shakira), sarebbe la nuova #Barbie, paladina dell’empowerment femminile. Invece l’ha fatto un uomo, quindi è uno stronz0 a cui diagnosticate pure narcisismo patologico. Ok.

tweet sul caso segre seymandi 1

Quando Shakira pubblicamente diede dell’uomo di merda a Piqué per averle messo le corna, i social erano tutti un “slay queen!”, “Idola”, “troppo io”.

Mo’ per la storia di #Segre tocca pure leggere che l’aver svergognato la fidanzata fedifraga “è una violenza”.

Doppi standard.

E quindi nulla, è finita che la vittima è lei.

Dopo le corna, dopo aver manipolato la madre, gli amici e i figli facendo credere che lui fosse una persona pericolosa e dopo essersi costruita una relazione con un altro, lei è la vittima

Possiamo discutere sul cattivo gusto dello smascherare una persona in pubblico o per il fatto che dopo aver ripreso la scena con il cellulare tutto è finito alla stampa... ma sui ruoli nella vicenda proprio non c'è dubbio

tweet sul caso segre seymandi 3

Ps di base non me ne frega un vazzo di entrambi, ma voglio solo sottolineare che quelle/i che oggi fanno la morale su sta cosa sono gli stessi che per mesi hanno cantato con Shakira

Io vi auguro corna stratosferiche comunque

Così vediamo quale sedicente aplomb riuscite a mantenere dall'alto del vostro ancor più finto perbenismo

MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI - MEME

La vicenda #Segre #Seymandi è vergognosa perché come al solito l'uomo viene trattato come un "mostro", mentre la donna in torto marcio e con la coscienza sporca viene protetta come fosse santa. Io da donna mi sento offesa dalla Seymandi, se tradisci paghi il conto che ti spetta.

Sono su sto social di disadattati una persona che fa le corna può passare da carnefice a vittima. Ripeto: smettetela di fare i personaggi perché esagerate sempre fino all’estremo, uscite e imparate a stare al mondo

tweet sul caso segre seymandi 5

se metti le corna, ti assumi le responsabilità delle tue azioni e stai zitta.

“hai fatto bene a mettergli le corna” non si può sentire

Uomini tenetevi le corna in silenzio perché altrimenti signore e ben pensati s'incazzano

Non sono sicura di aver capito, quindi ora la colpa è del cornuto?! Fatevi vedere da uno bravo. E per lui, onestamente, solo applausi.

tweet sul caso segre seymandi 4

#segre

Femminicidio mediatico L’ha tradito, lo chiamava cornuto nei gruppi con gli amici… ma la vittima e lei ok!!!

#segre

Il signor #segre è stato fin troppo elegante e le femministe più rompiscatole se ne devono fare una ragione. Altrimenti possono pur sempre masturbarsi commentando il film di Barbie.

massimo segre cristina seymandi meme

Posso dire che da donna non mi sento per niente offesa dalla questione #segre e non riesco ad empatizzare con una donna che oltre a tradire il compagno se lo sarebbe pure sposato per interesse? L'ho detto.

@Lineroazzurra

#Segre è stato semplicemente perfetto, con un discorso perfetto di fine relazione non dipendente da lui, anticipando l'eventuale verità che #Seymandi già ostenta. Certe donne hanno un vero delirio di onnipotenza dato dal loro sentirsi "fighe," a cui tutto è concesso e perdonato.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 28

Dillo alla mamma, DALLA all'avvocato.

#Segre #Seymandi

Non ho capito, quindi per le pseudo-femministe le donne possono cornificare a manetta e l'uomo (vittima!) deve starsene zitto e buono?

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17

Io ho visto il video e #segre è stato un signore

Ma adesso vi mettete a difendere quelli che mettono le corna?

Oggi scopriamo che fare le corna prima del matrimonio è atto d'amore, del resto se c'è chi si fa pagare l'acqua del rubinetto ormai è tutto normale

Secondo me, uno è libero di smascherare le proprie corna come meglio crede. senza moralismo e senza indignazione #Segre #Seymandi

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 3

Pensa l'imbarazzo degli invitati che sapevano delle corna e ora si stanno chiedendo ma lo saprà che io sapevo o saprà di non sapere?

La verità è che non siamo più abituati a quei begli scandali di una volta: le feste in giardino, gli amici che sussurrano, lei bionda e incredula, lui ricco e mortalmente sobrio, gli amanti avvocati e industriali, altro che trap e content creator. Viva le corna e viva Torino.

La cosa più bella della vicenda #Segre - #Seymandi è il DJ che fa partire la musica alla fine del discorso. Mentalità pazzesca di un professionista vero

CHE FEROCIA METTERE LA TRADITRICE ALLA GOGNA MA LASCIAMO AI CORNUTI IL DIRITTO ALLA “VENDETTA”

Estratto dell'articolo di Giovanni Sallusti per “Libero quotidiano”

Confesso: mi viene da sedermi dalla parte del torto, ovvero di Massimo Segre, visto che tutti gli altri posti sono occupati. C'è il tutto esaurito sulla riva del fiume di Cristina Seymandi, l’intero arco costituzional-sentimentale schierato in difesa della vittima violata dall’ex futuro marito che ha confuso vizi privati e pubbliche esternazioni [...]

[...] Nella vita così intesa, che poi è l’unica che davvero viviamo, esiste anche, e non sarà edificante ma ha una sua perversa necessità, il diritto alla vendetta. Fa parte strutturalmente della relazione con l’altro, a maggior ragione della relazione per eccellenza (anche se non così esclusiva, a quanto pare), quella amorosa.

È mai possibile che dobbiamo spiegare tutto, anche l’ultimo scandalo della buona società torinese, col bilancino ideologico, con la ripartizione pigra e preconfezionata dei ruoli in commedia, il maschio bullizzatore, la femmina umiliata e offesa, il patriarcato occidentale (l’unico che oggi non esiste, peraltro) che incombe su tutto, come se ci trovassimo costantemente in una mediocre pièce politicamente corretta, come se vivessimo dentro un inserto di Repubblica? Quello che riguarda Segre e Seymandi è qualcosa di molto più semplice e di molto più complesso, è il dramma di un rapporto a due la cui verità è nota solo agli interessati, e spesso nemmeno a loro.

Chi oggi (e sono in parecchi) invoca la lettera scarlatta dei Buoni, dei Giusti e degli Educati (o degli Ipocriti?) ha un’asimmetria di informazioni rispetto a colui che addita, la quale consiglierebbe meno furore giudicante. Che ne sanno, dei tormenti e delle ferite di Massimo Segre, gliene importa qualcosa, o costui è condannato a priori perché incarna il “sesso forte” (ad osservare la vicenda da fuori nemmeno un po’, tra l’altro)?

Il tradimento, sessuale, amicale, professionale, non ha maggiore dignità ontologica della vendetta, proprio perché spesso ne è la causa scatenante. Non c’è nobiltà, da nessuna parte, c’è la vita, imperfetta, pulsante, spesso vicendevolmente stronza.

Estratto da questo calderone ossimorico quel che è inaccettabile a priori, ovvero la violenza (per cui esiste la Legge), è difficile che restino la ragione e il torto, trasparenti e incontestabili. Spesso restano le differenti, a volte contrastanti ragioni che muovono i singoli, e la vendetta è sicuramente una di queste, leggetevi il Conte di Montecristo se non volete risalire a Omero.

Post scriptum: nell’ambiguità intrinseca di queste cronache ovviamente sta anche l’allusione di lei a tradimenti uguali e contrari. Fosse così, si eclisserebbe la centralità della vendetta, e resterebbe solamente la tristezza generale, mista alla furberia di lui. Ma, appunto, non lo sappiamo, non lo sapete, perciò giù il ditino, che anche voi vivete qui e ora, anche voi siete Massimo Segre.

