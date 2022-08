“DIO TIENILO A FRENO”, IL M5S PIANGE MATTEO INCERTI, GIORNALISTA E SCRITTORE, LAVORAVA NELLO STAFF DELLA COMUNICAZIONE PARLAMENTARE DEL MOVIMENTO, DI CUI ERA STATO UNO DEI PRIMI ATTIVISTI IN EMILIA – IL RICORDO DI GRILLO: "UN VULCANO, USCIVO DAL CASELLO A MODENA NORD E LUI ERA LÌ CHE MI ASPETTAVA, SEMBRAVAMO DUE CORRIERI DELLA DROGA, LUI CHE SPACCIAVA PARMIGIANO, ME LO METTEVA IN MACCHINA, MI ABBRACCIAVA E MI SALUTAVA” - GRANDE ECO EBBE IL SUO LAVORO SUL SOLDATO ADLER- LA VERGOGNOSA CANEA SUI SOCIAL CONTRO IL "VACCINATO" INCERTI

Da huffingtonpost.it

È morto, all'età di 50 anni, il giornalista e storico reggiano Matteo Incerti. Si trovava in Canada dove stava presentando il suo libro "I pellerossa che liberarono l'Italia". Incerti lavorava come giornalista al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ed è stato uno dei primi attivisti in Emilia. Era arrivato in Canada da qualche giorno, dove ieri lo ha colpito un malore che non gli ha lasciato scampo.

matteo incerti

Qualche anno fa fu il protagonista di una vicenda di cui si parlò molto, sia in Europa sia negli Stati Uniti e che riguarda la storia del soldato americano Martin Adler che, durante la Seconda Guerra Mondiale, scattò una foto a tre bambini di Monterenzio sull'Appennino bolognese. Grazie anche alla mediazione di Incerti Adler riuscì a rintracciarli, poi a incontrarli.

Il suo ultimo libro raccontava la storia di un gruppo di volontari delle tribù native americane del Canada che si arruolarono come volontari durante la guerra e molti di loro caddero nel nostro Paese.

Diversi i post sui social per ricordare Incerti in queste ore. "Dio, mi raccomando, quando ti si presenterà davanti tienilo a freno. È un vulcano di battute, di risate, di idee", ha scritto su Facebook Beppe Grillo. "Ero sempre a dire: fermati, fermati, sei troppo esuberante! E soprattutto che non si presenti senza il suo Parmigiano Reggiano, come faceva con me al casello di Modena Nord: uscivo dal casello e lui era lì che mi aspettava, sembravamo due corrieri della droga, lui che spacciava Parmigiano, me lo metteva in macchina, mi abbracciava e mi salutava", scrive ancora il cofondatore del Movimento 5 stelle rendendo omaggio all'amico e attivista. "Mi mancherai, mi mancheranno quelle soste al casello di Modena e mi mancheranno le tue idee bellissime, come il soldato Adler. Il consiglio a Dio: tienilo, tienilo lì, rallegrerà tutta la tua comunità. Ciao Matteo!".

matteo incerti

Il presidente della Camera, Roberto Fico, racconta che "Matteo Incerti è stato con noi fin dal primo giorno; c'era sempre per tutti. Un uomo appassionato ed entusiasta, una persona perbene. Credeva nella politica come strumento per migliorare la nostra comunità. La sua scomparsa prematura ci addolora tutti. Un abbraccio forte ai suoi cari". Anche Giuseppe Conte, leader M5s consegna il suo messaggio a Facebook: "È con immenso dolore che apprendo della morte di Matteo Incerti, un ragazzo della nostra comunità, un amico che ha visto il Movimento muovere i suoi passi sin dall'inizio. Caro Matteo, ti ricorderemo sempre con affetto. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari".

"Ciao caro Matteo, ancora non posso credere che sia successo", scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, ex grillino e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. "Oggi viene a mancare un grande uomo e un grande professionista. Un abbraccio forte alla sua famiglia. Mancherai a tanti, riposa in pace".

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della figlia del soldato Martin Adler, Rachelle Shelley Adler Donley, che in un commento ad un post su Facebook scrive: "Il mio cuore è spezzato. Era mio amico, era mio fratello, era mio confidente. Con le sue storie ha sparso per il mondo tanta felicità. Ha regalato a mio padre un dono che non potrò mai ripagare. Non capirò mai perchè sia stato portato via così presto: riposa in pace caro Matteo, ti voglio bene".