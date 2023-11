“IL DOC SU BLASI E TOTTI? NO, NON L’HO VISTO. UN DOCUMENTARIO SU DIVORZIO E CORNA, VI PREGO. CHE POI, POVERA ILARY..." - PIER SILVIO BERLUSCONI ALLISCIA LA BLASI, AMICA DELLA SUA COMPAGNA SILVIA TOFFANIN, E ANNUNCIA CHE "L’ISOLA DEI FAMOSI" CON ILARY IN CONDUZIONE DOVREBBE PARTIRE A FINE MARZO – “SIAMO SODDISFATTI, ANDIAMO AVANTI CON LEI, NON ABBIAMO MOTIVI PER NON FARLO” – POI SI DICHIARA SUPER FAN DI FIORELLO E SU SANREMO ANNUNCIA CHE...

"L'isola dei famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere".

L’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa a Cologno Monzese per un punto di fine anno e riapre uno spiraglio sul destino della conduttrice che fino a oggi non era stato ancora segnato, anzi alcuni rumors la volevano in uscita dalla “gestione” dei naufraghi.

A chi gli chiede se abbia visto il docufilm Unica, su Netflix, Berlusconi replica "No. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary...". In ogni caso, conclude, "ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone".

"Sanremo? La stessa linea dello scorso anno”

Ma c’è una scadenza delicata che si avvicina, quella del confronto con il Festival di Sanremo. “La linea sarà quella dell'anno scorso – spiega Berlusconi - non è una controprogrammazione ma una continuità di programmazione. Il Grande fratello farà quindi la sua serata con un possibile raddoppio, così come ci saranno Le Iene. Da valutare solo il prodotto del sabato sera, ne parleremo con Maria De Filippi in assoluta tranquillità. Rispettiamo Sanremo ma è sbagliato che tutta la tv si spenga".

Quanto a Fiorello, Berlusconi si dichiara “super fan, oltre che suo amico, ho dei bellissimi ricordi di quando eravamo ragazzi". Viva Rai2! "è un prodotto freschissimo e bello" e va in onda in "una fascia oraria molto anticipata, cioè va in onda presto presto, non credo che provare a fargli concorrenza sarebbe un gioco giusto. Il gioco non varrebbe la candela, spenderemmo molto e non riusciremmo comunque a batterlo. Quindi secondo me non avrebbe un grande senso".

