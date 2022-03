“LA DONNA È COLEI CHE DÀ LA VITA” - IL POST AL CLOROFORMIO DEL FRATACCHIONE FAZIO PER LA FESTA DELLA DONNA SCATENA UNA BUFERA DI POLEMICHE - RULA JEBREAL INSORGE: ”LA PARITÀ VA IMPLEMENTATA NON ELOGIATA…” – LA SCRITTRICE GIULIA BLASI: “NON È UNA FESTA, NON SIAMO FUNZIONI DELLA VITA DEGLI UOMINI E MOLTE DONNE UCRAINE IN QUESTO MOMENTO SONO AL FRONTE COME COMBATTENTI ATTIVE"

Fabio Fazio prova a celebrare l'8 marzo sui social, ma scatena una bufera di polemiche: "Oggi è l'8 marzo, festa della donna. La donna è colei che dà la vita. La guerra è l’esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre", le parole su Twitter del conduttore di 'Che tempo che fa', che però non sono state gradite a tante donne, famose e meno note.

Le repliche a Fazio di Blasi e Jebreal

"Non è una festa, non siamo funzioni della vita degli uomini e molte donne ucraine in questo momento sono al fronte come combattenti attive", sottolinea Giulia Blasi, scrittrice specializzata in temi relativi alla condizione femminile e al femminismo.

"Cari giornalisti e presentatori TV vorrei ricordarvi che il miglior modo di celebrare le donne è l’inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi 8 marzo 2022, siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste e attiviste… La parità va implementata non elogiata…", la replica su Twitter della giornalista israeliana Rula Jebreal. Tante altre donne hanno risposto stizzite, sui social, alle parole di Fazio.

