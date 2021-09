“LE DONNE SONO AL LORO MEGLIO PASSATI I TRENT’ANNI, MA GLI UOMINI CHE HANNO PASSATO I TRENT’ANNI SONO TROPPO VECCHI PER CAPIRLO” – AMORI E BOLLORI DI JEAN PAUL BELMONDO, SCOMPARSO OGGI A 88 ANNI - LA PRIMA MOGLIE FU LA BALLERINA ELODIE CONSTANTIN, SPOSATA NEL 1953. POI L’INCONTRO CON URSULA ANDRESS A ROMA, DOVE FURONO PROTAGONISTI DI UNA NOTTE DI FUOCO E FIAMME - LA PASSIONE E LE LITIGATE CON LAURA ANTONELLI, IL RITORNO DI FIAMMA CON CARLOS SOTTO MAYOR E IL FIDANZAMENTO CON L’EX MODELLA DI PLAYBOY BARBARA GANDOLFI, CON CUI RUPPE PER UNA PRESUNTA TRUFFA FINANZIARIA… - VIDEO

Barbara Visentin per www.corriere.it

Conteso dalle donne

jean paul belmondo

«Le donne sono al loro meglio passati i trent’anni, ma gli uomini che hanno passato i trent’anni sono troppo vecchi per capirlo». Questo sosteneva Jean-Paul Belmondo, detto Bebel, divo francese scomparso oggi a 88 anni, volto della Nouvelle Vague amato da registi come Truffaut e Godard. E ci sarà da credergli, visto che aveva una discreta esperienza in materia: oltre ad aver recitato con tante grandi attrici, era conteso dalle più belle donne del cinema ed è stato protagonista di tanti amori e di flirt, puntualmente finiti al centro dei rotocalchi.

jean paul belmondo elodie costantin

La prima moglie

La prima moglie di Jean Paul Belmondo fu la ballerina Élodie Constantin, sposata il 4 dicembre 1953. I due ebbero tre figli: Patricia (1958 - 1994), morta in un incendio; Florence (nata nel 1960), Paul Alexandre (nato nel 1963), prima pilota automobilistico e poi proprietario di una squadra che gareggia nella 24 Ore di Le Mans. Nel 1966 il matrimonio finì.

Ursula Andress

jean paul belmondo ursula andress 1

Nel 1965, infatti, Belmondo aveva conosciuto Ursula Andress, indimenticabile Bond girl, sul set del film «L’uomo di Hong Kong»: i due si conobbero a Roma e la leggenda vuole che furono protagonisti di una «notte brava» nella Città Eterna, in seguito alla quale l’attore lasciò la moglie. Belmondo e Andress rimasero fidanzati fino al 1972, quando avvenne un nuovo incontro.

Laura Antonelli

jean paul belmondo laura antonelli

Galeotto fu ancora una volta un set: nel 1972 Jean Paul Belmondo conobbe l’attrice italiana Laura Antonelli, mentre giravano «Trappola per un lupo» di Claude Chabrol. Bebel perse la testa per lei, lasciando Ursula Andress e imbarcandosi in un’amore durato fino al 1980, costantemente al centro delle cronache, fatto di passione e di litigate furiose. Dopo la sua morte, così la ricordò in un’intervista al Corriere: «Laura era un’attrice formidabile. Mi è dispiaciuto molto che sia morta nella miseria. Non stavamo più insieme da tanti anni ma questo non vuol dire niente».

natty tardivel jean paul belmondo

Carlos Sotto Mayor e il ritorno di fiamma

Negli anni 80, fra il 1980 e il 1987, Belmondo frequentò l’attrice e cantante brasiliana Carlos Sotto Mayor. Tra i due sembra poi esserci stato un ritorno di fiamma molto recente: come testimoniano le foto postate su Instagram da lei, avevano ripreso a frequentarsi nel 2020, oltre 30 anni dopo il primo incontro.

La seconda moglie, Natty Tardivel

jean paul belmondo carlos sotto mayor

Dopo una convivenza che durava da oltre 13 anni, il 29 dicembre 2002 Belmondo sposò a Parigi in seconde nozze la compagna Natty Tardivel, di oltre 30 anni più giovane: l’anno successivo nacque la figlia Stella quando lui aveva 70 anni. Sei anni dopo, però, arrivò il divorzio

Barbara Gandolfi

jean paul belmondo con ursula andress, anni 60.

Dal 2008 al 2012 Belmondo fu fidanzato con la belga Barbara Gandolfi, ex modella di Playboy, 42 anni più giovane, conosciuta in un ristorante della Costa Azzurra. Tra le cause della rottura si vociferò anche di una truffa finanziaria orchestrata da lei insieme all’ex marito

