“DOPO LE ELEZIONI IN UMBRIA SAN FRANCESCO HA INIZIATO A LACRIMARE MOJITO”- SHOW DI FIORELLO ALLA PRESENTAZIONE DI ‘VIVARAIPLAY’: "IL NOME ERA SBAGLIATO SIN DALL'INIZIO. SE SI FOSSE CHIAMATO RAIFLIX SAREBBE STATO STRAORDINARIO". ALL’AD RAI SALINI: “GUARDA CHE AD E’ L’INIZIO DI ADDIO…TRA L’UMBRIA E IL PROGRAMMA CHE VA MALE NON NE USCIAMO VIVI" – LE BATTUTE SULLA LUCE "DIVINA" NELLO STUDIO DI BARBARA D’URSO… - VIDEO

Da ansa.it

fiorello

Luce verde per RaiPlay nella sua veste completamente rinnovata, più ricca e più fruibile. La app con nuova grafica, menu semplificato e ricerca più intuitiva sbarcherà su tutti i device ma, soprattutto, RaiPlay diventerà un vero e proprio canale OTT che proporrà sia programmi in diretta che contenuti on demand e vere e proprie esclusive: si parte il 4 novembre con "Viva RaiPlay" di Fiorello, "testimonial" dell'operazione che andrà in onda alle 20.30 anche su Rai1 (fino all'8) per poi proseguire, dal 13 novembre, solo su RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì, mentre nel week-end Rai Radio2 proporrà alle 11 "Il meglio di VivaRaiPlay!".

fiorello salini

La piattaforma e VivaRaiPlay sono stati presentati oggi negli studi di via Asiago dall'ad della Rai Fabrizio Salini e dallo stesso Fiorello. "A questo progetto ha lavorato tutta la Rai, tutti hanno collaborato", ha detto Salini, convinto che uno degli obblighi del servizio pubblico sia "puntare all'alfabetizzazione digitale'. E Fiorello è uno dei numeri uno per quanto mi riguarda".

Fiorello rivela che quando Salini gli propose Rai Play rispose: "What else? In realtà - aggiunge lo showman - gli dissi subito che era interessante". Ma aggiunge: "RaiPlay? Il nome era sbagliato sin dall'inizio. Il nome ricorda 'replay', Se si fosse chiamato RaiFlix sarebbe stato straordinario". Poi chiede sornione: "Ma De Santis non c'è?", riferendosi al direttore di Rai1. Per poi darsi una risposta da solo: "Lo so io: è con Foa a fare i caroselli in Umbria, pare che San Francesco lacrimasse moijto".

fiorello amadeus fiorello fiorello amadeus fiorello linus fiorello jovanotti