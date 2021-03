DAGOSELEZIONE

meme sanremo 2021 1

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Sanremo ha perso share perché al sesto indie gli ultra ottantenni hanno capito che Albano non sarebbe arrivato e so’ andati a letto. #Sanrem2021

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Dopo esserci salvati dal ConteTer, con questi dati ci salviamo probabilmente dall’AmadeusTer #sanremo2021

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

E ora inizierà a risuonare la terribile parolina #flop #Sanrem2021

Zizì - #unsanremodafyvry dal 01/03@tw_fyvry

In share, il 46,6% di ieri è il dato più basso dal 2014 (45,9%). In valori assoluti, gli 8.363.000 spettatori di ieri sono il dato più basso dal 2008 (7.168.000 spettatori). #Sanremo2021 #AscoltiTV

STEFANO COLETTA 1

Saverio Capobianco@Saverio_94

Forte calo per #Sanremo21. Era immaginabile, la serata è stata soporifera, sembrava lo spin-off dell'anno scorso. Poi troppi cantanti in gara poco conosciuti.

Luca Barra@luca_barra

Maledizione negli ascolti del secondo anno consecutivo confirmed,

insomma #Sanremo2021

(meno effetto sorpresa,

scelte musicali più coraggiose, pochi ripensamenti di sostanza, e - lo scopriamo oggi –

il coprifuoco non incide granché, e anzi forse rende l'evento tv meno speciale)

meme sanremo 2021 3

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Mettiamo le cose in ordine su #sanremo2021 (prima di ascoltare mille baggianate): effetto lockdown c’è perché la platea del prime time cresce sopra i 29milioni (28,5 nel 2020). Più gente, più contatti, meno per Sanremo, più per il multichannel. Chiamasi: #flop

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Altro dato #sanremo2021 che toglie ogni dubbio: contatti I parte 2020 25.050.000; contatti prima parte 2021 22.825.000.

In sostanza 2.225.000 italiani, pure se in coprifuoco, hanno ignorato il Festival. Sulla seconda parte se ne perdono solo 1.300.000

Saverio Capobianco@Saverio_94

amadeus fiorello.

Più che il dato in sé è preoccupante il crollo di spettatori tra la prima e la seconda parte (addirittura le due parti hanno stesso share). #Sanremo21

Cinguetterai@Cinguetterai

Stefano Coletta: “Bilancio per me positivo. Flessione piccola rispetto all’anno scorso. Comparazione con #Sanremo2020 poco praticabile perché eravamo in un periodo diverso e mancano 1 milione e mezzo di teste nella platea totale” #Sanremo2021

Cinguetterai@Cinguetterai

Perché c’è un milione di telespettatori in meno? Stefano Coletta: “L’anno scorso il Festival è andato in onda un mese fa, con 1 milione e 400 persone in più nella platea televisiva. La densità della platea cambia nei mesi. Ieri c’era una partita su pay tv” #Sanremo2021

meme sanremo 2021 2

ApocaFede@DrApocalypse

"un mese di differenza, platea inferiore". Coletta, platea inferiore? Siamo obbligatoriamente tutti a casa. TUTTI, come mai accaduto prima nella storia di Sanremo. A coglionarci no. #Sanremo2021

ApocaFede@DrApocalypse

"flessione Auditel piccola". 2 milioni di telespettatori in meno e 6% di share. Alla faccia del "piccola". #Sanremo2021

ApocaFede@DrApocalypse

niente, #Coletta continua a dire che c'è meno platea tv a marzo rispetto a febbraio. Tutto vero in condizioni normali, se non fosse che siamo tutti sotto coprifuoco dalle ore 22:00, Sardegna esclusa. Addirittura si incolpa #JUVESPEZIA per il calo di ascolti. #Sanremo2021

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

sanremo 2021

Ma perchè non si può ammettere semplicemente un calo, dicendo che comunque ci sono state delle problematiche e che magari il Festival non può crescere sempre #sanremo2021

Borraccino@borraccino_

Amadeus a microfono spento: ''Avevamo la partita ieri, partite oggi e partite domani'' #Sanremo2021

Domenico Naso@domeniconaso

Quando non c’è uno straccio di idea, una novità, un guizzo, la gente non ti guarda neppure se c’è il coprifuoco. #Sanremo2021

meme sanremo 2021 6

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Da un evento mediale specchio di una comunità nazionale stanca e esaurita ci si aspettava un salto di qualità. Invece di pensare alle navi col pubblico potevano lavorare su un’ idea? #sanremo2021

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Il telefono di Benigni sta squillando in questi minuti? #Sanremo2021 #Ascoltitv

Fabio Traversa@FabioTraversa

Quando i Festival di Sanremo partono con ascolti inferiori alle aspettative e agli anni precedenti difficilmente si riprendono. E quando ciò succede diventano più interessanti e attese le conferenze stampa quotidiane che le singole serate... #sanremo2021 #ascoltitv

Giuseppe Candela@GiusCandela

fiorello.

Il boom non c'è stato e la pandemia non ha portato pubblico nuovo (in prime time "solo" 28 milioni). Rispetto allo scorso anno niente pubblico nuovo, mese diverso. In queste condizioni tante le cose da tener conto, vediamo come procede. #sanremo2021

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Sul vocabolario, alla parola “cringe”, da oggi ci sarà una foto della gag Amadeus/Ibrahimovic. #Sanremo2021

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

Premio inutilità Ibra #Sanremo2021

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

meme sanremo 2021 7

Dai Ibra, grazie, alla prossima, ciao #Sanremo2021

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ibra e questo look sobrio, pronto per un funerale dei Casamonica. #Sanremo2021 #sanremosempre

Francesco Canino@fraversion

Ibrahimovic chiaramente vestito come se fosse appena uscito da un matrimonio al Castello delle cerimonie. #Sanremo2021

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ma perché improvvisamente su Sanremo è calata questa atmosfera da spacco bottilia ammazzo familia? #Sanremo2021

Fran Altomare@FranAltomare

Quindi abbiamo rinunciato a Gaga per questo? #Sanremo2021

Trash Italiano@trash_italiano

achille lauro 6

Siamo sicuri che quei 400.000€ a Lady Gaga non potevamo darli? #Sanremo2021

Davide Maggio@davidemaggio

Achille Lauro, quelle performance solo se puoi permettertele. Molta fuffa #Sanremo2021

Marta Cagnola@martacagnola

ma la cosa straordinaria è che dentro la maschera di Achille Lauro ci sono tutti e quattro i Ricchi e poveri #sanremo2021

meme sanremo 2021 5

LALLERO@see_lallero

Mi dispiace Achille ma Gaga ci era arrivata prima: nel 2009 ai VMA's. #Sanremo2021

Francesco Canino@fraversion

limite mio, ovviamente, ma sono passati cinque minuti dall'esibizione di Achille Lauro e non c'ho capito niente. O forse sono ancora fermo a FIGLIA DI LOREDANA. #Sanremo2021

Davide Maggio@davidemaggio

Loredana Bertè, tanto per rimanere in tema, spacca il culo ai passeri #Sanremo2021

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

La De Angelis è così brava da farci dimenticare la bruttezza di quello che le stanno facendo fare. #Sanremo2021

zlatan ibrahimovic matilda de angelis amadeus

Enzo Miccio@Enzo_Miccio

Che orrore... una melanzana pronta per una parmigiana... coi fiocchi! Matilda mia non ci siamo! #Sanremo2021 @SanremoRai

BICCY.IT@BITCHYFit

Aiello ultimo posto perché ha cantato in una lingua sconosciuta #Sanremo2021

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Arisa canterebbe bene pure il bugiardino dell’aspirina ma la canzone non è alla sua altezza. E lei è molto alta. #Sanremo2021

meme sanremo 2021 4

Luca Vismara@LucaVismara

L’autotune sbarca a #Sanremo2021 con Fedez. Avevate ragione! @_DAGOSPIA_@GiusCandela

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Era meglio quando lanciava banconote dal finestrino. #Sanremo2021

Borraccino@borraccino_

Amadeus sull'assenza del pubblico in onda: ''L'impatto vissuto nei primi 3 minuti non lo auguro a nessun altro conduttore'' #Sanremo2021

Fabio Traversa@FabioTraversa

fiorello amadeus

A #sanremo2021 entra in scena il #pongoregolamento: per #Irama video delle prove generali (se gli altri cantanti sono d'accordo) per lasciarlo in gara... Ma allora perché creare prima un protocollo che prevedeva l'esclusione in questi casi? Sempre le soluzioni all'italiana

DF@geidief

Vabbè incapaci. Milly Carlucci avrebbe già fucilato i due positivi, gettato i corpi in mare e infilato Irama nel costume del Baby Alieno per non metterlo in contatto con gli altri (e per non buttare 3 milioni di euro di stoffa). #Sanremo2021

Luca Barra@luca_barra

sanremo fino alle 2 di notte

Carri del vincitore e sassaiole subito dopo i dati, regole e protocolli in progress, speranze d'inciampo, minimi dettagli che si trovano a occupare il centro, cose fatte un po' all'impronta. Poi uno si chiede perché #Sanremo2021 è sempre un ottimo modo per capire un Paese intero

matilda de angelis fiorello amadeus max gazze achille lauro 1 loredana berte achille lauro 5 dimartino e colapesce amadeus legge la lettera inviata a leggo prima serata sanremo 2021 diodato annalisa in versione insaccato amadeus matilda de angelis 6 amadeus zlatan ibrahimovic fiorello amadeus fiorello amadeus fiorello. damiano dei maneskin etro ricordo di claudio coccoluto a sanremo ghemon max gazze. avincola noemi. antonio aiello 4 elena faggi. gaudiano avincola achille lauro. fiorello fiorello 2 loredana berte fedez. maneskin matilda de angelis. fiorello amadeus. amadeus matilda de angelis annalisa. avincola. aiello ultimo in classifica