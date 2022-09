30 set 2022 13:44

“DOPO IL MIO EX HO FATTO UN ANNO DI PSICOTERAPIA” – A “X FACTOR” AMBRA ANGIOLINI NON SI LASCIA SFUGGIRE L’OCCASIONE DI LANCIARE UNA FRECCIATINA A MASSIMILIANO ALLEGRI. CAZZEGGIANDO CON UNO DEI CONCORRENTI DEL TALENT, L’ATTRICE HA TIRATO FUORI LE UNGHIE PER INFILZARE L’EX CHE L’HA TRADITA - CHISSÀ DA QUANTO ASPETTAVA IL MOMENTO DI POTER SPRIZZARE UN PO’ DI VELENO… - VIDEO