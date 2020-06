CONTE SE L'È PRESA IN QUEL POSTO: VOLEVA CHIUDERE COLAO IN UN CASSETTO E INVECE SE LO RITROVA PROTAGONISTA AGLI STATI GENERALI E SU TUTTE LE PRIME PAGINE - UN AUTOGOL CHE PORTA LA FIRMA DI MATTARELLA. E CONTE LO AMMETTE: “NON SONO STATO IO A FAR TRAPELARE IL DOCUMENTO REDATTO DA COLAO. TRA L’ALTRO È SOLO UNO SPUNTO TECNICO, NIENTE DI PIÙ. LA DECISIONE SARÀ POLITICA...” - LA BOZZA DI COLAO ORA SARÀ IL PUNTO DI PARTENZA SU CUI SI CONFRONTERANNO LE PARTI SOCIALI - MA MATTARELLA HA FATTO UN BELLO SHAMPOO PURE A FRANCESCHINI: POSSIBILE CHE IN TRE MESI DI LOCKDOWN IL PD NON ABBIA PRESENTATO UNO STRACCIO DI PROPOSTA? - GRILLO CHIAMA DI MAIO MA NON SA SE TORNARE IN CAMPO. VUOLE LA PROMESSA CHE IL M5S NON SI ALLEERÀ MAI PIÙ CON SALVINI. MA GIGGINO…