“DOVETE SMETTERLA DI DIRE CHE HO ISTIGATO IO LA FINE DEI BEATLES. UN GIORNO JOHN CI DISSE: LASCIO IL GRUPPO...” – PAUL MCCARTNEY METTE LE COSE IN CHIARO PER SEMPRE: “NEGLI ULTIMI MESI C’ERANO STATE DIVERSE LITI, JOHN CI LASCIÒ A RACCOGLIERE I COCCI DEL GRUPPO” – LA COLPA NON FU DI YOKO ONO: “SI AMAVANO E VOLEVANO COSTRUIRE UNA VITA INSIEME. E A JOHN POI PIACEVA ROMPERE GLI SCHEMI CHE LA SOCIETÀ GLI ATTRIBUIVA…” - L'INFLUENZA "LOSCA" DEL NUOVO MANAGER DEL GRUPPO, ALLEN KLEIN - RITROVATA UNA UNA SCENEGGIATURA RADIOFONICA DI JOHN E PAUL, PROTAGONISTA GESU'...

mccartney lennon

Vanessa Thorpe - https://www.theguardian.com/music/2021/oct/10/it-was-john-who-wanted-a-divorce-mccartney-sets-the-record-straight-on-beatles-split

Quando i Beatles si separarono più di 50 anni fa, fu Paul McCartney a prendersi la maggior parte della colpa .

Ma ora McCartney sta mettendo le cose in chiaro per sempre. “Non sono stato io a istigare la scissione. Quello era il nostro Johnny", ha insistito in un'intervista sincera e dettagliata che sarà trasmessa alla fine di questo mese da BBC Radio 4 This Cultural Life.

JOHN LENNON E PAUL MCCARTNEY

Ricordando quello che fu il "periodo più difficile della mia vita", McCartney, che festeggia il suo ottantesimo compleanno la prossima estate, rivela che voleva che il gruppo continuasse, soprattutto perché dopo soli otto anni insieme, stavano ancora creando "roba piuttosto buona. "Abbey Road , Let It Be , non male". "Questa era la mia band, questo era il mio lavoro, questa era la mia vita, quindi volevo che continuasse".

paul mccartney, john lennon e george harrison 2

Se Lennon non si fosse dimesso, il viaggio musicale della band sarebbe potuto essere molto più lungo, concorda McCartney. "Avrebbe potuto essere. Il punto era che John si stava rifacendo una vita con Yoko. John aveva sempre voluto in qualche modo liberarsi dal gruppo perché, sai, è stato allevato da sua zia Mimi, che era piuttosto repressiva, quindi cercava sempre di liberarsi".

john lennon e paul mccartney in conferenza

La leggenda narra che McCartney sciolse unilateralmente la band nel 1970 quando rispose alla domanda di un giornalista affermando che i Beatles non esistevano più. È stato anche accusato di aver rovinato la dinamica del gruppo chiedendo agli avvocati di risolvere le loro controversie. È un fardello con cui ha lottato da allora.

john lennon e paul mccartney 1968

“Ho dovuto conviverci perché era quello che la gente vedeva. Tutto quello che potevo fare era dire di no", ammette, parlando prima della pubblicazione del libro di testi che McCartney concorda è quanto di più vicino possa mai arrivare a un'autobiografia .

L'intervista arriva anche prima di un esame più approfondito che seguirà l'uscita il prossimo mese di Get Back , la serie televisiva di Peter Jackson che racconta gli ultimi mesi della band.

Alla domanda sulla sua decisione di andare da solo, McCartney dice: “Fermati proprio lì. Non sono io la persona che ha istigato la scissione. Eh no, no, no. Un giorno John è entrato in una stanza e ha detto che lascio i Beatles”

JOHN LENNON YOKO ONO

McCartney dice all'intervistatore John Wilson che Lennon ha descritto la sua decisione di andarsene come "abbastanza elettrizzante" e "piuttosto come un divorzio". Gli altri membri, aggiunge, sono stati “lasciati a raccogliere i cocci”.

La confusione su chi ha causato la rottura è nata perché il nuovo manager del gruppo, Allen Klein, ha detto loro di tacere sulla separazione mentre concludeva alcuni affari. "Quindi per alcuni mesi abbiamo dovuto fingere", dice McCartney a Wilson. "Era strano perché sapevamo tutti che era la fine dei Beatles, ma non potevamo semplicemente andarcene". Alla fine, McCartney "ero stufo di nasconderlo".

Ricordando l'atmosfera sgradevole dell'epoca e l'influenza “losca” di Klein, McCartney ha detto: “In quel periodo stavamo avendo piccoli incontri ed è stato orribile. Era l'opposto di quello che eravamo. Eravamo musicisti che non incontravano persone", ha detto.

john lennon paul mccartney by david bailey

La scissione è diventata inevitabile, crede, perché John “voleva stare a letto per una settimana ad Amsterdam per la pace . E su questo non potevi discutere". Eppure non ritiene Yoko responsabile, aggiunge. “Erano una coppia fantastica. C'era una grande forza lì".

Gli avvocati, sostiene, sono stati chiamati per proteggere l'eredità dei Beatles: “Ho dovuto combattere e l'unico modo in cui potevo combattere era fare causa agli altri Beatles, perché stavano andando con Klein. E mi ringraziarono per questo anni dopo. Ma non sono stato io a istigare la scissione. Quello era il nostro Johnny che arrivava un giorno e diceva "Lascio il gruppo".

McCartney parlerà anche della scoperta del testo non registrato di Lennon e McCartney di una canzone intitolata Tell Me Who He Is, che non vedeva da 60 anni.

john lennon e yoko ono 1 9

“È stato fantastico trovarlo. È la mia calligrafia. Sarebbe stata una ballata d'amore, una cosa rock. Ma non potevi mettere giù le cose. Non avevi alcun dispositivo di registrazione, quindi dovevi ricordarli."

Forse più sorprendentemente, il musicista rivela che anche una sceneggiatura radiofonica perduta da tempo, scritta con Lennon, è stata appena dissotterrata. “Per anni ho detto alla gente che io e John abbiamo scritto una commedia. È una cosa piuttosto divertente chiamata Pilchard, e riguarda il messia, in realtà”.

Le quattro pagine di dialogo, rivela, ruotano attorno a una madre e una figlia e il loro misterioso inquilino al piano di sopra.

L'intervista esce il 23 ottobre e, il lunedì successivo, le registrazioni di McCartney che legge dal suo nuovo libro, Lyrics , saranno disponibili anche su BBC Sounds.

yoko ono e john lennon si sposano a gibilterra 2 john lennon e yoko ono john lennon e yoko ono 1 2 john lennon & yoko ono 8 john lennon e yoko ono 5 john lennon e yoko ono 2 john lennon e yoko ono McCARTNEY JOHN LENNON YOKO ONO john lennon e yoko ono 1 3

the beatles paul mccartey john lennon e paul mccartney nel 1963 paul mccartney con la figlia stella paul mccartney e ringo starr 6 david wigg intervista paul e linda mccartney lennon, yoko ono e mccartney beatles McCARTNEY the beatles 2