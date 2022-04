“DOVREI ANDARE IO AL POTERE. FATEMI GOVERNARE PER UNA SETTIMANA” - ZELENSKY ATTORE ANTICIPA LA REALTÀ - STASERA SU LA7 LA SERIE “SERVITORE DEL POPOLO” CON IL PRESIDENTE UCRAINO (DOPPIATO DA LUCA BIZZARRI) PROTAGONISTA – NEL PRIMO EPISODIO CHI GLI CONSIGLIA L'OROLOGIO PRESIDENZIALE DA SCEGLIERE TRA QUELLI SELEZIONATI PER LUI, NE INDICA UNO. E DICE: “SA CHI INDOSSA QUESTO? PUTIN” - VIDEO

Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera

Dal 2015 al 2019, Volodymyr Zelensky è stato sul set della serie Servant of the people (Servitore del popolo) . Interpretava un professore di liceo che, inaspettatamente, diventava presidente dell'Ucraina: pur non avendo esperienza politica, veniva eletto dal popolo per le sue rivoluzionarie posizioni anti corruzione. Allora, mentre stava mettendo in scena una carambola a cui perfino il suo personaggio faticava a credere, non poteva certo immaginare che quella fiction da lui prodotta si sarebbe rivelato il più clamoroso di tutti i Truman Show.

Questa sera, la serie più vera del vero debutta in Italia, su La7. Una première (al via alle 21.15) con i primi tre episodi presentati da Andrea Purgatori. «Programmare in esclusiva per l'Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio - ha commentato Urbano Cairo, editore della rete -. È importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l'ammirazione di tutto il mondo». Se è già di per sé sorprendente vedere il leader mondiale che tutti abbiamo imparato a conoscere meglio da quando è scoppiata la guerra, alle prese con la recitazione (è doppiato da Luca Bizzarri), assistere alla storia che interpreta è qualcosa di assolutamente inedito e inquietantemente profetico.

Nel primo episodio si vede il suo personaggio catapultato da una vita «normale» a quella di Presidente: prima di tutto deve ripensare la sua immagine. Chi gli consiglia l'orologio da scegliere tra quelli selezionati per lui, ne indica uno. E dice: «Sa chi indossa questo? Putin». Una battuta che se prima faceva sorridere ora lascia sgomenti.

Si sente spesso dire che il cinema è uno specchio della realtà. Ecco, in questo caso è più una sfera di cristallo che è riuscita ad anticiparla. Nella serie Zelensky riscuoteva un successo senza precedenti per via di un discorso (postato su YouTube da un suo studente) che non si è poi discostato così tanto da quello che lo ha reso realmente un politico. Lo fa nel primo episodio di Servitore del popolo.

Dice: «Perché la storia non serve a niente? E poi ci stupiamo dei politici che quando salgono al potere fanno sempre gli stessi errori. E noi ce ne freghiamo: sceglieremo sempre il meno peggio e non cambierà nulla. Dovrei andare io al potere per una settimana». È successo, e per ben più di una settimana. Nella serie (già entrata nella storia) e, poco dopo, anche nella realtà. Dove Zelensky pare impegnato contro gli stessi poteri oscuri e corrotti che impediscono alla democrazia di essere tale, riuscendo a diventare un leader acclamato. Disposto a lottare per il suo Paese, contro tutto e tutti.

