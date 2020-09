“DOVRÒ INVENTARMI UNO STRATAGEMMA PER RICREARE IL CALORE DEGLI APPLAUSI” - CARLO CONTI A “OGGI” SI LAMENTA PER IL DISTANZIAMENTO IMPOSTO ALLE TRASMISSIONI TV: “A ‘TALE E QUALE SHOW’ ABBIAMO UNA SALA MOLTO GRANDE, SARÀ TUTTO MOLTO DISTANZIATO E PURTROPPO SI PERDERÀ QUELLA GOLIARDIA TIPICA. NON SAPPIAMO ANCORA SE CI SARÀ…”

COPERTINA OGGI 10-17 SETTEMBRE 2020

Anticipazione da "Oggi"

«Abbiamo una sala molto grande dove i protagonisti verranno truccati, in dieci postazioni distanziate e separate. Sarà tutto molto distanziato e purtroppo si perderà quella goliardia tipica di Tale e quale show… Non sappiamo ancora se ci sarà la possibilità di avere il pubblico in forma ridotta, deciderà la Rai. Dovrò comunque inventarmi uno stratagemma per ricreare il calore degli applausi».

Parola di Carlo Conti che in un’intervista a OGGI, in edicola da domani, racconta la nuova sfida del suo “Tale e quale show” giunto alla decima edizione. E sul futuro dice: «Prima risolviamo i problemi della ripartenza di questo show. A dicembre ci sarà lo Zecchino d’oro, di cui sono direttore artistico, poi si vedrà». E La Corrida? «La Corrida funziona col pubblico appiccicato, che fa caciara. Più facile pensare a programmi come Top Dieci».

