“DUE PALLONI GONFIATI SU UN CORPO DECADENTE” – A “UOMINI E DONNE “ SI CONSUMA L’ENNESIMO SCAZZO PESCIAROLO TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI - LA 71ENNE SI È PRESENTATA CON UNA POMPATINA ALLE LABBRA E AL SENO E L’OPINIONISTA IMPAZZISCE DI FRONTE ALLE BOCCE NUOVE DI ZECCA: “MEGLIO LE FRITTELLE CHE AVEVI. PENSI CHE DUE PROTESI TI AIUTERANNO A TROVARE L’AMORE?” - VIDEO

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

gemma galgani si rifa' il seno e labbra 12

Protagonista indiscusso della nuova edizione di Uomini e Donne: il seno di Gemma Galgani. Sì, i fan del programma non attendevano altro che scoprire tutti i dettagli che hanno portato la dama del Trono Over a sottoporsi ad un intervento di questo tipo all’età di 71 anni. Sicuramente, tra i più curiosi, anche Tina Cipollari. L’opinionista del talk condotto da Maria De Filippi non aspettava altro che commentare la scelta della sua ‘rivale’. Tutti accontentati.

tina cipollari attacca gemma galgani

Durante la prima puntata andata in onda il 13 settembre, le telecamere di Uomini e Donne hanno seguito Gemma prima e dopo l’intervento al seno ma anche durante il ritocchino alle labbra. Poi, una volta entrata nello studio di Canale 5, è accaduto di tutto e di più. Subito all’attacco Tina: “Ma io dico.. un conto a 30/40 anni, dopo che magari hai allattato. Ma a 71 anni? Qualcuno me lo deve spiegare”, ha esordito. Poi ancora: “I corpi delle donne, così come quelli degli uomini, mutano. A quell’età, su un corpo decadente, con i palloni gonfiati? No. Meglio le frittelle“. Allora Maria De Filippi: “Ognuno fa quel che vuole, si vede che non ci si vedeva più bene”.

il cambiamento di gemma galgani

Gemma ha replicato all’opinionista: “Non è stato un bel finale di stagione.. per me questa è una prova anche con me stessa. Adesso sono pronta”. Subito Tina: “Pronta per trovare l’uomo della tua vita? Pensi che due protesi ti aiuteranno?“. Allora Gemma ha provato a replicare nuovamente: “Mi sono rimessa in gioco”, ma l’opinionista è uscita dallo studio. Poi, come una furia è rientrata per concludere: “Guarda.. non parlarmi di disagio.. te ne accorgi a 70 anni? Allora ti saresti dovuta rifare il naso che è troppo grosso”. Applausi in studio ma la conduttrice ha cercato di stemperare gli animi: “Dai.. Tina”.

