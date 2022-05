5 mag 2022 15:35

“ENRICO MENTANA I FILO-PUTIN NON LI INVITA? IO IN TRASMISSIONE INVITEREI ANCHE PUTIN” - CORRADO FORMIGLI BACCHETTA IL DIRETTORE DEL TGLA7: “CRISTIANE AMANPOUR HA INTERVISTATO PESKOV, IL PORTAVOCE DI PUTIN, E MI PARE CHE MENTANA L'ABBIA MANDATA IN ONDA. L'INTERVISTA A LAVROV? UN GRANDE COLPO GIORNALISTICO MA AVREI FATTO QUALCHE SECONDA DOMANDA IN PIÙ - IN RAI VOGLIONO PORRE DELLE REGOLE AI TALK? SONO GROTTESCHE. CHI LE DECIDE? IL POLITICO DI TURNO? ALLORA SÌ CHE DIVENTIAMO COME LA RUSSIA…”