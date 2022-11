EVA GRIMALDI A BELVE

Francesca Fagnani spiazza con una domanda Eva Grimaldi e lei imbarazzata fa luce su una storia d’amore poca nota: “Si’, mi sono innamorata di Roberto Benigni.”

La Fagnani: “Lei ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: la nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: non chiamare mai piu’. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?”

La Grimaldi: "Non voglio parlare di benigni, anche perche’ è una coppia felicemente sposata...”

Ma la fagnani insiste: “Si era innamorata?”

Grimaldi: ”Si’, molto, benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente...”

La Fagnani: “e lui di lei?”

Grimaldi: “penso di si”

La Fagnani per concludere: “ma quanto è durata?”.

Grimaldi sfodera un sorriso e rivela: “non una notte...!”

La Fagnani chiede poi a eva grimaldi dei suoi periodi bui, tra alcol e cocaina.

Fagnani: “Lei ha detto: imma battaglia mi ha tirato fuori dai vizi, da quali vizi”?

La Grimaldi: “dall’alcol, aprivo il frigo e bevevo al mattino, superalcolici, chi mi vedeva senz’altro avra’ pensato la grimaldi sta proprio fuori.”

E sull’abuso di cocaina, la fagnani chiede “lei in passato ha fatto uso di cocaina, come l’ha gestito quel vizio?”

La Grimaldi “sono due vizi molto simili...non ero tossicadipendente comunque...

La Fagnani:” ha abusato?”

Grimaldi: “molto, molto...”

La fagnani chiede: “qual è stato il punto piu basso che ha toccato rispetto a queste sue dipendenze?”

Grimaldi: “Senz’altro la droga, uscivo solo se c’era la droga.”

