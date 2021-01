18 gen 2021 16:30

“ERO UN PO’ SPORCACCIONA...” – IVA ZANICCHI NO LIMITS A “VERISSIMO”: “C’ERA QUESTO FOTOGRAFO CHE MI DICEVA: ‘NON È CHE SEI TANTO BELLA, MA HAI LE GAMBE BELLISSIME’. E ALLORA QUANDO IO LO VEDEVO…” – E A “DOMENICA LIVE” FA UNA CONFESSIONE HOT CHE IMBARAZZA IL COMPAGNO FAUSTO PINNA: “NON SI È MAI VECCHI PER FARE L’AMORE, SAI CHE PIPPI NON HA MAI PRESO IL VIAGRA?” - VIDEO