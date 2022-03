7 mar 2022 13:14

“ESPRESSO” AMARO - L’ASSEMBLEA DEL SETTIMANALE PROCLAMA LO SCIOPERO A OLTRANZA DELLE FIRME DOPO LA CONFERMA DELLA VENDITA A “BFC MEDIA” E CONFERMA L’ASTENSIONE DAL LAVORO PER “IMPEDIRE L’USCITA DEL PROSSIMO NUMERO” - IL COMUNICATO DEL CDR: “SI DEMOLISCE IL CASTELLO ERETTO NEI MESI SCORSI DAI VERTICI DEL GRUPPO GEDI, CHE COSÌ CONFERMANO LA PROPRIA SERIETÀ E AFFIDABILITÀ. LA REDAZIONE ESPRIME LA PROPRIA FERMA PROTESTA PER I MODI IN CUI LA TRATTATIVA SULLA CESSIONE È STATA CONDOTTA, E PER IL RISULTATO FINALE: DI FATTO UNA CO-GESTIONE SOSPESA TRA DUE PROPRIETÀ…”