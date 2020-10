“FACCIAMO VIVERE I MOMENTI BELLI CHE ABBIAMO VISSUTO” - BRIATORE PRIMA LANCIA FRECCIATINE AL VETRIOLO ALL’EX ELISABETTA GREGORACI E, QUANDO VEDE CHE LEI MINACCIA DI VUOTARE IL SACCO, LE FA ARRIVARE UNA LETTERA NELLA CASA DEL “GF VIP” – LEI RIMANE IMPASSIBILE, SI COMMUOVE SOLO QUANDO SI PARLA DEL FIGLIO E POI COMMENTA MALIZIOSAMENTE CON GLI ALTRI INQUILINI: “SI È FATTO AIUTARE…” - VIDEO

Serata commovente al GF VIP con una grande sorpresa: Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci, letta tutta in diretta tv su Canale 5.

Il testo completo della lettera di Briatore alla Gregoraci

"Cara Elisabetta, inizio col dire che, fin dal principio, ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip. Alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fato molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene.

Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera “Eli”. E sappi che l’intervista che ho rilasciato non era solo racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato. All’interno c’erano anche belle parole dedicate a te. Avrai tempo di leggerle.

Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo realizzato: il nostro Nathan Falco, che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa!

Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene.

Continuerò a volertene. Flavio".

La reazione della Gregoraci alla lettera di Briatore

La reazione della Gregoraci è stata positiva e condita da tante lacrime. “Non me l’aspettavo, mando un grande bacio a lui e soprattutto a mio figlio Nathan Falco. Però dico solo una cosa, è lui che tira fuori certi argomenti e facendo questo costringe poi me a difendermi”.

La Gregoraci e il flirt con Pierpaolo Petrelli

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più vicini anche se le parole dell’ex marito le hanno fatto tirare un po’ il freno a mano.

“Lui è giovane, è un cucciolotto e secondo me di alcune cose non si rende nemmeno conto”, ha detto la Gregoraci a proposito di Pierpaolo che in questi giorni ha provato a consolarla vedendola giù.

“C’è sempre il pensiero di quello che c’è fuori, in primis mio figlio. Questa cosa mi frena, ovviamente. Sono una donna ormai, non una ragazzina”, ha detto la Gregoraci a proposito della sua ‘frenata’ nei confronti di Pierpaolo che ha dichiarato: “Me la sto vivendo serenamente questa amicizia con Elisabetta, senza problemi o ansie. Sono un uomo anche io e mi do da fare per essere un bravo ragazzo”.

“Flavio è intelligente e con lui sono stato insieme tantissimi anni. Dire quelle cose l’ho trovato poco carino e poco da signore e l’ha detto in un momento in cui non potevo replicare. E poi così facendo non sta affatto difendendo nostro figlio”, ha concluso la Gregoraci.

